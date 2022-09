Si bien Juan Román Riquelme asevera que está contento con Hugo Ibarra, se encuentra en la búsqueda de un DT para Boca. Y recibió un consejo muy particular.

En el mundo Boca todo es felicidad. Los comandados por Hugo Benjamín Ibarra no caen hace 5 encuentros, de los cuales todos fueron triunfos, y el más resonante fue el del último domingo, donde le ganó 1-0 a River en La Bombonera. Pero no se quedó allí, fue a la cancha de Lanús y se posicionó como el líder del campeonato.

A pesar de que en la Liga Profesional resta que jueguen Atlético Tucumán y también Gimnasia de La Plata, quienes podrían arrebatarle la cima al Xeneize, dentro del Consejo de Fútbol están algo tranquilos, además de felices, por el presente del equipo.

Ya con vistas al 2023, la continuidad de Ibarra no está asegurada. Si bien fue el propio Juan Román Riquelme quien aseveró que no piensan en ello, la realidad marca que está buscando convencer a Sebastián Beccacece, que es del gusto de todos los integrantes del CdF. Pero, en las últimas horas, apareció una figura muy importante del fútbol argentino, pero que no está bien vista en Brandsen 805. Y le dio una especie de consejo al vicepresidente boquense.

Después de analizar el presente del club de La Ribera, donde Ricardo La Volpe aseveró que "Boca a veces no juega bien, pero gana", manifestó que "es un equipo que está fuerte y que se agrandó". A partir de sus declaraciones, explicó el cambio radical que tuvieron los de azul y oro durante el último mes.

Después de describir el presente de Boca, el Bigotón se animó a aconsejar a Riquelme, como así también a sus compañeros que llevan a cabo el fútbol profesional y amateur de la institución: "Dejaría a Ibarra para la Libertadores. Está bien y hay que dejarlo", expresó en diálogo con D-Sports Radio. ¿Será que La Volpe tenga razón y lo escuchen en el barrio de La Boca?