Luego de lo que fue la gran victoria de Boca en La Bombonera ante Racing por 3 a 1, Juan Román Riquelme se quedó en la zona de palcos del estadio boquense y desde "el patio de su casa" brindó una entrevista a TNT Sports en donde habló de todo en referencia al Mundo Boca. El presente futbolístico con la llegada de Jorge Almirón como entrenador, el Superclásico que se avecina, el mercado de pases, la política del club siendo un año electoral y mucho más.

Entre las cuestiones en donde recaló el Vicepresidente de la institución xeneize, también encontramos elogios para múltiples futbolistas, como suele hacer en cada nota que da. En este caso, Román se quedó en brindarle grandes palabras a Pol Fernández, quien tuvo un bajón en el rendimiento y poco a poco está recuperando su forma y la confianza en sí mismo, en parte también por el apoyo que le da el propio Riquelme y el entrenador.

Sobre el actual capitán de Boca, el último 10 soltó: "Siento admiración ver a Pol Fernández jugar acá, es elegante hasta para correr. A Pol escuché que si lo traía River era refuerzo de Selección. Lo trajimos en 2022 y no se habló más de él, y fue bicampeón. Ojalá pueda disfrutar mucho tiempo más". Y pese a que este elogio fue grande, para dirigirse a otro referente del plantel fue incluso más allá.

Es que con Marcos Rojo, Riquelme se rindió ante los pies del defensor que atraviesa los últimos días de la recuperación de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió hace casi siete meses. Con la dificultad que supuso para Boca reemplazar a su principal capitán, Román sentenció: "A Marcos Rojo nunca lo vamos a poder reemplazar, esperamos que se recupere y juegue en la Bombonera por muchos años, hace mejor al compañero". De esta manera, el vice xeneize elogió a los dos capitanes del plantel con un fuerte énfasis, siendo un gran mensaje de apoyo para dos de los referentes más importantes que tiene el club en la actualidad.

+ Rojo habló de la relación con Riquelme

Hace días, en una nota que brindó a TyC Sports, el ex defensor del Manchester United señaló el buen vínculo que tiene él y el plantel con Román: "Riquelme viene, está siempre en el predio. Y cuando se acerca, charla con nosotros. Se nota la diferencia cuando él está o no. Son esas personas que tienen presencia. Él viene, me habla, me abraza, me dice esto, lo otro. Lo miraba siempre y ahora lo tengo al lado".

Además, reveló que quiere renovar su contrato con Boca y que ya hubo charlas para que se dé eso, que incluso se encuentra encaminado.