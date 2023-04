"No sé ni quien es": La contundente chicana de Riquelma a la oposición política de Boca

Boca sacó un triunfazo ante Racing en un partido caliente y que simbolizaba un escenario ideal para romper la mala racha en el torneo local. Con arriesgadas decisiones tácticas del entrenador en su primera semana completa como DT de Boca, el Xeneize logró su primera victoria en el ámbito local en el ciclo de Jorge Almirón y lo hizo con un gran nivel, que incluso no había sido visto en este 2023.

Al margen de los jugadores de Boca y el cuerpo técnico, quien se mostró contento por el resultado obtenido fue Juan Román Riquelme. No solo durante los 90 minutos desde su palco, sino que también lo demostró en la entrevista que brindó desde La Bombonera apenas se consumó la victoria.

Allí, además de analizar dicho triunfo y resaltar la apuesta de Almirón para el equipo boquense, Román fue más allá y habló de todo lo que se le viene a Boca en el corto y mediano plazo, contemplando en sus declaraciones sobre todo las cuestiones políticas con las elecciones que se darán a fin de año en el club. Sobre esto, Riquelme no tuvo filtro y lanzó dardos a la oposición que en estos comicios será encabezada por el ex Ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra.

En diálogo con TNT Sports, Riquelme apuntó contra él y contra las diferencias mediáticas que se le hacen a su gestión y a la gestión que manejó la oposición antes de su regreso a Boca. "Yo quiero que el equipo juegue mejor, que lo hagamos de la mejor manera, pero no soy un loco. El único que repite es Boca. Es difícil volver a ganar. Todo es culpa de Riquelme o desde que está Riquelme y Ameal... Desde que estamos nosotros, Boca es el que más títulos ganó y estamos felices", comenzó.

Yendo aún más a fondo, el vicepresidente xeneize añadió: "Cuando era jugador, la dirigencia anterior me culpaba hasta si se enfermaba el portero del club. No vi nada igual, me mandaban a criticar todos los días. A un periodista le dije 'Si Boca juega mal, ¿qué le queda a los demás? Después de ser campeón'".

Y para cerrar con la cuestión política en referencia a la oposición, Román chicaneó al candidato del partido político que integran Mauricio Macri y Daniel Angelici al desconocerlo por completo, además de soltar una fuerte frase relacionada a la final ante River de la Copa Libertadores 2018: "Dentro de poco este señor (Andrés) Ibarra, que no se ni quien es, o alguno de ellos va a querer decir que nosotros perdimos esa final en Madrid, que me dolió mucho porque soy fanático de mi club. Esta gente es hincha de su partido político. No están contentos porque Boca ganó, sino vendrían a apoyar".