Mientras que el equipo de Jorge Almirón se prepara para una seguidilla de tres partidos importantes, ante Racing y River por la Liga Profesional y frente a Colo Colo por la Copa CONMEBOL Libertadores, Marcos Rojo se encuentra en la última fase de su recuperación tras una lesión de ligamentos cruzados.

A la espera de su vuelta a las canchas, el capitán de Boca habló en diálogo con el programa Líbero, de TyC Sports, en donde hizo mención a la presencia de Juan Román Riquelme con el plantel del primer equipo, y recordó su importancia para la obtención de la Liga Profesional 2022, en la que el equipo vivió una situación similar a la actual, con cambio de entrenador de por medio, más un mal arranque en el torneo.

"Riquelme viene, está siempre en el predio. Y cuando se acerca, charla con nosotros. Se nota la diferencia cuando él está o no. Son esas personas que tienen presencia. Él viene, me habla, me abraza, me dice esto, lo otro. Lo miraba siempre y ahora lo tengo al lado", comenzó Rojo.

Y comentó, con respecto al título del año pasado: "Ya me acostumbre un poco, pero al principio era raro. Cada vez que viene y charla, nosotros empezamos a ganar. Le digo que tiene que venir seguido. Cuando estábamos lejos en el torneo con (Hugo) Ibarra, Riquelme se presentó y ahí cambiamos. Nos dijo que estaba en nosotros si queríamos ser campeones. Estábamos a 20 puntos y lo terminamos ganando".