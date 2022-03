Boca cayó en La Bombonera frente a Huracán después de 12 años, no jugó un gran encuentro y los hinchas comenzaron a pedir por el partido frente a River, a quien visitará dentro de 15 días. A pesar de que no tuvo a su principal figura, Darío Benedetto, los comandados por Battaglia no lograron hacer pie.

Luego del encuentro, Nicolás Orsini analizó lo que fue la derrota del Xeneize, y aseveró que "no encontramos la manera de presionar bien, quedamos muy largos y nos costó. No fuimos claros a la hora de atacar".

Si bien los de La Ribera venían de ganarle a Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina, no pudieron repetir lo hecho y los hinchas lo notaron, ya que se hicieron escuchar sobre el final del juego. Al respecto, el atacante expresó: "El grupo está fuerte. Hoy fue un partido aparte, tuvimos un mal día. Le pedimos disculpas a la gente porque no se merecían esta imagen".

Además, se refirió a la situación personal de Darío Benedetto, quien sufrió la pérdida de su abuela materna, como así también una molestia muscular, la cual podría dejarlo afuera del Superclásico: "Al Pipa le deseo una pronta recuperación, estas cosas pasan", expresó Orsini en diálogo con Fox Sports Premium. Y remató: "El Superclásico tenemos que ganarlo, pero esto es partido a partido".