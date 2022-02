Se generó una revolución en Santa Fe tras la presentación de Ramón Ábila en Colón, quien llegó al elenco de Julio César Falcioni después de una larguísima negociación con Boca. Sin embargo, el delantero cordobés contó intimidades de la operación que estuvo al borde de llevarse a cabo para que él se marchara hacia el exterior.

A lo largo del mercado de pases, desde Colo-Colo se comunicaron con los directivos del Xeneize para poder quedarse con Wanchope, quien no iba a tener lugar en la consideración de Sebastián Battaglia. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto, pero fue el propio atacante quien confesó por qué se truncó la misma.

"No era una decisión mía. Lo de Colo-Colo no se dio porque desde Boca nunca respondieron, no porque yo no haya querido", disparó Ábila en conferencia de prensa. Y continuó: "La propuesta seducía y uno sabe en la situación que está el país y el tema de la moneda. Pero el inconveniente era la salida, ya que el entrenador tenía sus urgencias y quería contar lo antes posible conmigo".

La molestia de Ábila se remonta a la declaración de Juan Román Riquelme, quien hace unas semanas expresó que no llegó ninguna propuesta desde el conjunto trasandino. Y el ex Huracán no se enfureció con la decisión que tomó Gustavo Quinteros, el DT de los chilenos, sino con el titular del Consejo de Fútbol que posee el Xeneize: "Estaba en todo su derecho de buscar otra alternativa, ya que Boca no respondía", afirmó. ¿Habrá respuesta?