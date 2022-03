¿Por qué no juega Barco? La explicación de Serna y un nuevo rumor vinculado al "Colo" en Boca

La Reserva de Boca visitó a Estudiantes en La Plata y se llevó un importante triunfo por 1-0, con gol de Vicente Taborda. El equipo que conducen Hugo Ibarra y Mauricio Serna se llevó los tres puntos y la nota llamativa tuvo a Valentín Barco como protagonista: otra vez no jugó.

El lateral izquierdo perdió terreno en las últimas semanas. Por la expulsión de Frank Fabra, fue citado en la Primera pero ya lleva varios partidos sin aparecer, tanto en el primer equipo como en la Reserva, donde es una de las figuras. Serna habló del tema y le restó importancia a la situación.

"Barco no jugó porque tenemos entre 25 y 30 jugadores y elegimos. No pasa nada", respondió "Chicho" en "ESPN F12". Y cambió el eje de la cuestión: "¿Por qué mejor no nos preguntamos por qué sí juega Nahuel Genez? Valentín es un gran jugador pero hoy está jugando otro tres, que mostró un gran nivel y tiene personalidad. Esto es parejo con todos".

"Es solo una disposición técnica, si así lo quieren llamar, del Negro y yo. Valentín tiene que seguir entrenando con todos, como siempre. Es jugador de Selección, brillante, pero hay que competir. Nuestra labor es elegir y optamos por Nahuel, que lo ha hecho de una gran manera", aseguró Serna.

Mientras tanto, el periodista Martín Costa dio otra versión: "A Barco le quieren bajar el perfil. Tiene un perfil que considera muy alto para determinadas situaciones diarias". Y añadió: "Aquellos dos partidos que jugó la Reserva les hizo mal a los chicos. Los partidos de Reserva son televisados todos los viernes, no es como antes...".