Días después de que se cumplan dos años de la llegada de Juan Román Riquelme y su gente a la Comisión Directiva de Boca, Daniel Angelici tomó el micrófono y rompió el silencio después de mucho tiempo. El expresidente del Xeneize se refirió a todo lo que sucedió desde que dejó el club.

"Si me preguntás hoy, no lo sé. Estoy bien como estoy, viendo y sufriendo los partidos desde casa porque la gestión actual me bloqueó a mí y a mis hijos mi lugar en la cancha así que no puedo ir, algo por lo que estoy en litigio. Cuando llegue el 2023 seguramente vamos a llevar al mejor candidato que tenga la oposición", expresó el expresidente sobre un posible regreso a la política del club. Además, no descartó la presencia de Carlos Tevez en la fórmula: "Lo que decida, yo voy a estar de acuerdo. Si quiere ser dirigente o entrenador u otra cosa, se tendrá que preparar".

Instantes después llegaron los palos para Román: "Ser el mayor ídolo del club no te habilita a administrarlo, te tenés que preparar y lleva años. Hasta el último día seguí aprendiendo. Haber jugado bien al fútbol no te habilita a ser buen dirigente". Además, el Tano expresó su malestar por el homenaje que se le hizo a Maradona en su última visita a la cancha: "La institución no estuvo a la altura por lo que fue Diego, lo que representaba para el fútbol argentino y lo que él sentía por Boca. En todos los estadios lo homenajearon y el que se tenía que destacar era el homenaje en la Bombonera pero no fue así. El homenaje se lo terminó haciendo el hincha desde la tribuna".

Por último, Angelici señaló que la actual CD está dividida puertas adentro: "Hoy a mí esa parte no me preocupa, me preocupa que al club le vaya bien. El club ha ganado y están todos peleados entre sí, renunció el vicepresidente (Mario Pergolini) y eso no le hace bien".