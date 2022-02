En diálogo con ESPN, Juan Román Riquelme habló de todo y confesó que una venta de Boca no pudo hacerse por "una denuncia".

Juan Román Riquelme habla y el mundo Boca se paraliza. Al igual que cuando era jugador y tenía un tiro libre en el borde del área, los hinchas xeneizes se relamen cada vez que el 10 agarra el micrófono. Defiende los colores y declara sin vueltas. En esta oportunidad, aclaró las situaciones de Wanchope y Villa y confesó las razones por las que Boca perdió una transferencia millonaria.

Después de analizar el mercado de pases de Boca y contar intimidades de la llegada de Darío Benedetto, Román hizo una confesión tremenda. A su ritmo, con un mate en la mano y al aire de ESPN, el Torero confesó que la venta de un futbolista del Xeneize se cayó "por la denuncia que tiene el jugador".

Riquelme y el pase de Pavón a la MLS

El vicepresidente de Boca contó porqué Pavón no continuó su carrera en la MLS: "El año pasado nosotros hablamos con los Angeles Galaxy varias veces por Cristian. Yo personalmente lo hice. Pero cuando estaba todo acordado ellos no quisieron hablar más porque le salió la denuncia y nos dijeron que no les interesaba más".

¿De qué denuncia habla Riquelme? En enero de 2021, Marisol Doyle acusó al futbolista de Boca de haber abusado de ella en noviembre de 2019 durante una fiesta en Córdoba. El jugador lo negó y el tema está en la justicia. Según el dirigente e ídolo xeneize, el episodio cortó las negociaciones con Estados Unidos.