Las últimas horas en el mundo Boca estuvieron revolucionadas por los dichos de Sebastián Villa, Ramón Ábila y su representante, y también por las respuestas de Juan Román Riquelme. Sin embargo, entre tanto terremoto, hubo una gran noticia para el planeta azul y oro.

Si bien realizaron un buen mercado de pases, en el Xeneize no bajaron la persiana. El Consejo de Fútbol sigue buscando quedarse con Facundo Farías, quien indicó que quiere jugar la Libertadores con Colón, pero a los directivos boquenses poco le importa la situación, ya que hace tiempo priorizan al atacante santafesino de 19 años. Y ahora se les abrió una nueva puerta.

Después de muchos reclamos, en FIFA acataron el pedido de Boca por una deuda que Cerro Porteño mantenía respecto a la ficha de Federico Carrizo. El Pachi hace tiempo que no viste la camiseta del club de La Ribera, y como no arregló su continuidad en Paraguay porque no quiso vacunarse contra el COVID, regresará a su país natal.

Ahora, el elenco guaraní tendrá 45 días para abonar la deuda y deberá desembolsar una suma de 113.250 dólares más el 15% de interés anual desde el 4 de diciembre de 2019 hasta la fecha del pago efectivo. Y como si eso fuera todo, también tendrán que pagar las costas finales del procedimiento legal, cuyo monto es de 15 mil dólares.

En materia económica, a Boca se le vienen abriendo varias puertas: recibirá dinero por la venta de Rodrigo Bentancur a Tottenham y también por la salida de Nahitan Nández a Juventus, por lo que sumado a los ingresos que lleguen por el Pachi Carrizo, podrán avanzar por Farías sin ningún problema.