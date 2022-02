Ser futbolista profesional implica seguir algunas reglas implícitas y explícitas. Se sobrentiende, aunque nadie lo haya expresado públicamente, que jugar un partido con amigos bajo la lluvia a horas del debut oficial no es lo correcto. Por eso, tras el video viral de Marcos Rojo, Agustín Almendra y Gastón Ávila, Juan Román Riquelme sorprendió a todos en ESPN.

Como ya es costumbre, el vicepresidente de Boca comenzó gambeteando la pregunta: "No lo vi, no tengo redes sociales. De esto no me contaron nada". Y sumó con suspicacia: "Hemos ganado el torneo argentino del 98, 99 y cuando jugamos la primea Copa del 2000 yo jugaba la Copa Libertadores, no el día domingo, y me iba a jugar los torneos de plata con mis amigos. Me lastimaba los tobillos, llegaba el lunes y Bianchi me preguntaba cómo estaba. Bianchi sabía todo. No había redes sociales, cambió la vida".

Riquelme y el picado de los jugadores de Boca

A pesar del intento del intento del panel de desatar su enojo por la actitud poco profesional de los futbolistas xeneizes, Riquelme le puso paños fríos a la situación narrando cómo era su diálogo con Bianchi al respecto: "Nunca le mentí, le dije que tenia el equipo de mi barrio y jugaba por plata. Me dijo 'que si te lastimás, el miércoles tenés que jugar igual'. Si de vez en cuando quieren jugar un picado con los amigos, son personas".

Y cerró dejando bien clara su postura: "Voy a morir siendo futbolistas, sin dudas. A mí no me cambia si quieren jugar un picado con los amigos, quiero que disfruten el club. Hay que cuidarse, respetar a los hinchas, pero de vez en cuando jugar un picado con los amigos no hace mal a nadie. Los amigos son lo más grande que hay y hay que cuidarlos mucho".