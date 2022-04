Eduardo "Toto" Salvio fue denunciado por su ex pareja tras un polémico episodio en Puerto Madero y Sebastián Battaglia decidió que el jugador no sea de la partida ante Lanús. Tras la elección del DT y la declaración del jugador ante el juez, Oscar Ruggeri emitió su opinión sobre el tema. “Fama y plata es un combo tremendo” fue la frase del Cabezón que quedó retumbando.

Teniendo la experiencia de haber sido un futbolista de renombre, Ruggeri comentó cómo impactan estas circunstancias de la vida en el deportista, cómo los marea el dinero y la fama, el valor de la familia y la educación. Todo esto y mucho más en uno de sus habituales monólogos dentro de ESPN F90.

Ruggeri y el tema Salvio: “El plantel va a estar cerquita, lo va a acompañar"

Primero, el campeón del mundo comenzó por la familia: “Abrir la puerta de tu casa y que vengan los chicos corriendo y te sientes a la mesa con tu mujer, con tu papá y tu mamá, no es lo es mismo que abrir la puerta de tu casa y estar solo. Es bravo”.

Luego, hizo un comentario respecto a la educación: "Yo tuve la suerte de que mi mamá y mi papá eran de clase normal, no me sobró nada pero no me faltó jamás de comer y me educaron con humildad, con respeto, me enseñaron a darle valor a las cosas y a disfrutar de esas cosas que costaban”.

Además, se refirió a cómo puede afectarle esto en su rendimiento como futbolista: “Cuando el jugador tiene problemas grandes, los lleva a la cancha. En mi caso, yo podía tener un problema hasta que entraba a la cancha; cuando empezaba el partido, esos 90 minutos me bloqueaba, pensaba en el partido”.

