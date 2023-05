Hace nada más que un mes que Jorge Almirón llegó a Boca en plan bombero para apagar el fuego, pero el Superclásico parece haberlo puesto en el ojo de la tormenta debido a que, pese a que la derrota se produjo por un penal que en el club creen que no existió, no están conformes ni entendieron el por qué del planteo táctico con el que decidió enfrentar a River.

El Xeneize llegó al Monumental después de haber conseguido dos victorias importantes, ante Racing por Liga Profesional y ante Colo Colo por Libertadores, habiendo utilizado un mismo sistema de juego que el entrenador decidió cambiar para enfrentar a River, recurriendo a tres centrales y línea de cinco defensores.

Más allá de las intenciones que pudiera haber tenido Almirón, lo que se vio fue un equipo que le cedió demasiado el protagonismo a River esperándolo en campo propio y teniendo pocas posibilidades de construir jugadas de contragolpe. Eso, sumado a la derrota que siempre marcará si la crítica es más o menos dura, no convenció a los altos mandos.

Pero si se consulta al círculo del DT, en realidad dirán que hace lo que puede con un plantel que aparentemente no capta sus mensajes. Al menos esa es la información que se filtró y que el periodista Rodolfo Cingolani hizo trascender en TyC Sports. "Yo estuve averigüando y me dijeron que Almirón no puede creer cómo los jugadores de Boca saben tan poco de táctica", resaltó.

Si el problema del plantel con Hugo Ibarra, como también trascendió en su momento, era que se trabajaba poco tácticamente, cuesta creer que ahora el mismo grupo de jugadores tenga problemas porque se hace demasiado hincapié en esa faceta por parte de un entrenador que puso su "caja de herramientas" a favor de Boca pero que hasta el momento pareciera ser el responsable de dar tanta información que los futbolistas no llegan a procesar. Cuesta creerlo.