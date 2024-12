La salida de Cristian Medina hizo ruido en el Mundo Boca. El volante pagó los 15 millones de dólares de su cláusula de salida y se fue del club, luego de haber sido colgado por Fernando Gago. Horas después de concretarse su partida, Beto Márcico analizó la situación y aseguró que fue un desenlace positivo para el club.

“Lo mejor que nos pudo haber pasado es que se haya ido Medina“, declaró el histórico del Xeneize en Super Mitre y continuó: “No lo digo solo porque ejecutó la cláusula. Medina tuvo tres meses muy buenos y después le costó un poquito“.

Después, argumentó: “Cuando uno no quiere jugar en un club, lo mejor que puede hacer es irse. Hace dos horas escuché que Gago que no le cerró nunca la puerta como para volver a jugar, pero él dijo que no quería jugar más hasta que no se resuelva su pase”.

“La única manera de poder destrabar Medina era la que se hizo ahora. Que vengan, pongan la cláusula y se fuera“, aseguró Beto, que después fue irónico: “Y se va a un equipo argentino… A mí me sorprendió terriblemente… Pero bueno, fue un grupo inversor. Qué lástima que no hicieron eso con Thiago Almada. Qué pena”.

Qué había dicho Fernando Gago de Medina

Luego de ese encuentro ante el Lobo en la cancha de Newell’s, Gago fue contundente con la situación de Medina: “El caso es muy claro. Me manifestó que existe la posibilidad de que tenga una transferencia, tengo pocos días en el club y lo entendí desde el lugar del futbolista, de irse a Europa. Ahora, hay momentos y creo que hoy, que quedan 3 meses para el mercado, pueden pasar muchas cosas“.

“Voy a contar y jugar con quienes estén comprometidos al 100%. Cristian es un chico joven, que estas situaciones están buenas que se les enseñen y aprendan. Tengo mi opinión, lo hablé con él y tomé la decisión de que no juegue. Lo que queda de lo que hablamos es entre nosotros, es una situación que salió, pero hay cosas que tienen que quedar puertas adentro”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Los números de Cristian Medina en Boca

Medina disputó un total de 160 partidos oficiales la camiseta de Boca, en los que aportó 9 goles y 11 asistencias. En total, conquistó cinco títulos con El Xeneize: dos de Copa de la Liga, una Copa Argentina, una Supercopa Argentina y una Liga.