Mencionó a Messi: la osada respuesta de la Ligue 1 tras la crítica de Cristiano Ronaldo

Luego de ser galardonado como el máximo goleador de todos los tiempos en los Globe Soccer Awards, el delantero portugués Cristiano Ronaldo habló con los medios en una entrevista que tocó varios temas. Uno de ellos, fue sobre su llegada al fútbol de Arabia Saudita para jugar en Al Nassr.

Allí, el ex Real Madrid y Juventus comparó a esta liga con la Ligue One de Francia afirmando que el fútbol en el que él se encuentra es mejor que el francés, ya que solamente compite el PSG mientras que con Al Nassr debe jugar contra equipos más fuertes y en condiciones climáticas adversas.

Debido a estos comentarios del portugués, desde la cuenta oficial de la Ligue One en X (ex Twitter), le respondieron con una chicana que tiene como principal protagonista a Lionel Messi, el principal adversario de Ronaldo a lo largo de su carrera en la lucha por ganar el Balón de Oro.

“Leo Messi jugando con 38 grados”, postearon junto a una foto de Lionel Messi jugando en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, y además de esto, le agregaron emojis de una estrella, la bandera argentina y el emoji de una cabra en referencia al GOAT (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos).

El posteo de la Ligue One para responderle a Ronaldo.

La crítica de Cristiano Ronaldo a la Ligue One

“He sido muy criticado en la decisión de irme a jugar a Arabia. Les invito a que vengan a jugar aquí”, comenzó respecto a las críticas que recibió por la prensa y los hinchas tras decidir abandonar al Manchester United a principios del 2023 para transformarse en refuerzo de Al Nassr.

Publicidad

Publicidad

Además, comparó a la liga de Arabia Saudita con la de Francia. “La de Arabia Saudita es mucho mejor que la liga francesa, por supuesto que lo mantengo. No lo dije porque juego ahí, es porque lo pienso. Ellos deberían ir a jugar allí para que vean, correr con 38 o 40 grados y que jueguen para comprobarlo. En Francia solo existe el PSG, el resto no compite”, afirmó.

Y agregó: “Es mi opinión, no me importa lo que digan. En Francia es solo PSG, lo siento. Nadie compite contra ellos. Tiene buenos jugadores, es el club con más dinero, es un hecho. No entiendo por qué la gente se sorprende tanto”.

ver también Cristiano Ronaldo ponderó a Vinícius Jr. y apuntó sin filtro contra el Balón de Oro: "Siempre hacen lo mismo"