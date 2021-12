Llegar a Boca es un sueño que pocos cumplen y lograr rendir es una meta aún más complicada. Un futbolista recordó su etapa en el Xeneize, club del que se fue hace un tiempo, y reconoció que no se quedó conforme con el nivel que mostró en el conjunto azul y oro.

Se trata de Paolo Goltz, quien jugó 44 partidos oficiales en el Xeneize entre 2017 y 2019 (43 como titular). Formó parte del bicampeonato local con Guillermo Barros Schelotto como director técnico y luego perdió terreno hasta su salida, con el cambio dirigencial tras las últimas elecciones.

"Uno siempre quiere que le vaya bien en todos lados, quiere jugar. Tuve la suerte de llegar a Boca, al principio dejé buenas impresiones, pero después fui perdiendo terreno por lesiones u otras cosas... Quizá no fue la mejor experiencia o lo que yo hubiese querido en un club como Boca", reflexionó Paolo sobre su etapa en el club de Brandsen 805.

El defensor lamentó no haber podido llegar a su mejor versión en Boca pero aclaró que está tranquilo por lo que dejó para conseguirlo: "Había tenido oportunidades de ir a equipos grandes, por distintos motivos no lo hice antes, pero cuando fui no pude rendir como yo quería... Igualmente me quedo con la tranquilidad de que hice lo posible". Actualmente es uno de los referentes de Colón, que esta noche irá ante River en busca del Trofeo de Campeones.