Guardiola, en su peor momento: el hito negativo al que llegó Manchester City para Navidad que no sucede hace 15 años

El año 2008 fue un quiebre en la historia del Manchester City. La compra del club de parte de la familia real de Emiratos Árabes Unidos supuso el fin de una etapa en la que los Citizens eran un equipo de mitad de tabla en la liga inglesa y se propusieron poder convertirse en el equipo más fuerte del país. Ni hablar en 2016, cuando decidieron contratar a Pep Guardiola como entrenador.

La combinación de ambas fuerzas -el poderío económico y el arribo de Pep- hicieron que el City logre su cometido. Los resultados están a la vista, con 8 títulos de Premier League en los últimos 15 años y seis de ellos con Guardiola como DT. Además, consiguieron alzarse por primera vez en su historia de títulos internacionales, ganando la Champions, el Mundial de Clubes y la Supercopa.

Sin embargo, la temporada actual parece haber dejado atrás todo ese peso de victorias y títulos que arrastra la historia reciente del club. Es que luego de haber comenzado la campaña de manera invicta, a partir del mes de noviembre se dio un cambio que hizo que Manchester City se cayera a pique. Y con él, la calma de Pep Guardiola. Es por ese motivo que, para la fecha de Navidad de este 2024, los Citizens se exponen a llegar a un hito negativo que no logran desde que los emiratíes compraron el club.

Este 25 de diciembre, luego de que se haya disputado la fecha 17 de la Premier el pasado fin de semana, Manchester City quedó posicionado en el 7° puesto de la liga, que no alcanza ni siquiera para clasificar a la tercera competencia europea -la Conference League- de la temporada siguiente. Sí, tal como suena: a día de hoy, el City no está en zona de ninguna competición internacional de cara al año próximo.

En la Champions League actual tampoco están arrasando. Incluso, su clasificación a la próxima ronda no está garantizada y actualmente se encuentran en zona de playoffs. Si la mala racha persiste y Guardiola no logra enderezar al Manchester City, corren riesgo de no clasificar a los octavos de final de Champions y de quedar afuera de todas las copas la temporada entrante, cosa que no sucede desde la campaña 2009/2010, la primera completa bajo el dominio de los millones de Medio Oriente.

Pep Guardiola, entrenador de un Manchester City en crisis.

Desde ese entonces, tener al City en Europa se hizo costumbre: en la temporada 2010/2011 participaron de la Europa League -cayeron en octavos de final con el Dynamo de Kiev- y a partir de la 2011/2012 no faltaron a ninguna Champions League hasta la fecha. Por eso, para esta fecha festiva del 2024, Manchester City se expone a quedar fuera de competencias internacionales para el calendario deportivo entrante, en lo que puede ser la primera vez en 15 años sin participar. Crisis absoluta.

La participación de Manchester City en competencias europeas desde 2008, temporada por temporada

La fecha seleccionada para el recorte está vinculada al momento en el que llegó la inversión de los Emiratos Árabes a tierras de Mánchester.

2008/2009: Europa League – Cuartos de final

2009/2010: sin competencias europeas

2010/2011: Europa League – Octavos de final

2011/2012: Champions League – Fase de grupos

2012/2013: Champions League – Fase de grupos

2013/2014: Champions League – Octavos de final

2014/2015: Champions League – Octavos de final

2015/2016: Champions League – Semifinales

2016/2017: Champions League – Octavos de final

2017/2018: Champions League – Cuartos de final

2018/2019: Champions League – Cuartos de final

2019/2020: Champions League – Cuartos de final

2020/2021: Champions League – Final

2021/2022: Champions League – Semifinales

2022/2023: Champions League – CAMPEÓN

2023/2024: Champions League – Cuartos de final

2024/2025: EN CURSO

La tabla de la Premier League 2024-25 hasta la fecha 17

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Liverpool 39 16 12 3 1 34 14 +20 2 Chelsea 35 17 10 5 2 37 19 +18 3 Arsenal FC 33 17 9 6 2 34 16 +18 4 Nottingham Forest 31 17 9 4 4 23 19 +4 5 Bournemouth 28 17 8 4 5 27 21 +6 6 Aston Villa 28 17 8 4 5 26 26 0 7 Manchester City 27 17 8 3 6 29 25 +4 8 Newcastle 26 17 7 5 5 27 21 +6 9 Fulham 25 17 6 7 4 24 22 +2 10 Brighton And Hove 25 17 6 7 4 27 26 +1 11 Tottenham 23 17 7 2 8 37 22 +15 12 Brentford 23 17 7 2 8 32 32 0 13 Manchester United 22 17 6 4 7 21 22 -1 14 West Ham 20 17 5 5 7 22 30 -8 15 Everton 16 16 3 7 6 14 21 -7 16 Crystal Palace 16 17 3 7 7 18 26 -8 17 Leicester City 14 17 3 5 9 21 37 -16 18 Wolverhampton 12 17 3 3 11 27 40 -13 19 Ipswich Town 12 17 2 6 9 16 32 -16 20 Southampton 6 17 1 3 13 11 36 -25

