Decisión tomada y comunicada: mientras todos los focos estaban puestos en el partido entre River y Vélez por CONMEBOL Libertadores, Boca dio a conocer la salida de Sebastián Battaglia como entrenador tras la eliminación de la Copa a manos de Corinthians. Hugo Ibarra será el encargado de dirigir al equipo contra San Lorenzo, mientras el Consejo trabaja para cerrar a su reemplazante.

A pesar de ya no estar en el cargo, el ex DT del Xeneize apareció en el predio que posee el club en Ezeiza para despedirse del plantel profesional y habló de su salida ante los medios presentes en el lugar. "Ayer me comunicaron que dejaba de estar al frente del primer equipo y respeto la decisión. No me dieron motivos. Simplemente se tomó la decisión y uno la respeta. Para eso están los que toman decisiones", reiteró el "León".

La pregunta inevitable se hizo presente: a Battaglia le preguntaron por su relación con Juan Román Riquelme a lo largo de su gestión y el entrenador no esquivó la consulta. En primera instancia, "Seba" agradeció haber sido el elegido para comandar el fútbol de Boca: "Él me ha dado la oportunidad de estar al frente del equipo". Luego se aclararon las diferencias.

"Después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa. Ha habido diferentes opiniones en todo este ciclo. Yo he sido siempre muy leal y muy agarrado a mis valores. Tengo mis pensamientos. Hay diferencias que se marcan y yo he tratado de marcarlas y seguir mis pensamientos", explicó el ex DT del Xeneize sobre el trabajo que realizó a la par de Román. Una relación profesional que llegó a su fin.