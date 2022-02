De ilusión de los hinchas y una posible realidad: Pastore no renovaría con el Elche y el Xeneize es el principal apuntado para quedarse con él en junio. Los detalles.

Cuando todavía no había arribado Darío Benedetto a Boca, los hinchas xeneizes se abrazaron de una ilusión traída por un rumor que había difundido el periodista Julio Pavoni en las redes: "Si se da lo de Benedetto, no llega solo", era lo que decía aquel misterioso tuit días previos a que el Pipa sea confirmado como el primer refuerzo del equipo de la Ribera.

Claramente, no hacía referencia a los jugadores que sonaban en el mercado de Boca, ya que quienes terminaron arribando -Pol Fernández, Nicolás Figal y Leandro Brey-, provenían de ligas americanas (o de Argentina en el caso del joven arquero) y aquel rumor trascendía en relación a lo que podía darse desde Europa, como pasó con Benedetto.

Los fanáticos de Boca en las redes hicieron eco de dicho rumor y pedían por un jugador en particular, el cual era Javier Pastore por diversos motivos, ya que al margen de la calidad futbolística del ex Selección, el "Flaco" compartía equipo con el Pipa en el Elche y horas más tarde de la publicación de ese rumor, Benedetto subió una foto con Pastore que muchos lo interpretaron como un guiño.

Y si bien para este mercado es difícil porque cierra el próximo jueves, además de que Boca se retiraría del mercado luego de la definición positiva o negativa de Facundo Farías, se dio a conocer desde medios españoles que el Xeneize pica en punta para quedarse con Pastore en junio.

Según contó Monserrate Hernández -periodista español que cubre al Elche para el diario AS-, el ex PSG y Huracán entre otros clubes no renovará su vínculo con el Franjiverde, el cual vence a fines de junio de este año y Boca es el principal destino para Pastore para el momento posterior al fin de su contrato con el club de España. Para esto, lógicamente el cordobés deberá bajar bastante su salario, ya que lo que se puede pagar en Argentina es notoriamente inferior a lo que se cobra en Europa. Por lo tanto, dependerá del jugador que se dé esto. De parte de Boca las condiciones están dadas; e incluso el mismo periodista español afirma que antes del miércoles podrían haber novedades sobre su posible arribo.