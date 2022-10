Contra todo pronóstico, el Negro paró un equipo diferente al que había probado el martes. No lo esperaba nadie.

Después de la victoria de Racing ante Lanús, el partido ante Gimnasia pasó a ser el más importante para Boca en lo que va del ciclo de Hugo Ibarra. El Xeneize necesita ganar para llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo, algo importante teniendo en cuenta las suspicacias que despiertan la visita de River al Cilindro y de Independiente a La Bombonera.

Desde un principio se sabía que, si el Xeneize pidió el cambio de fecha era porque le servía para recuperar soldados. Sin embargo, ni el más optimista se veía venir la novedad en el equipo que paró el entrenador en el entrenamiento de este miércoles. Un batacazo absoluto.

El Negro probó de titular a Nicolás Figal, que ayer reapareció sorpresivamente en la lista de concentrados (no estaba en la primera que sacó cuando la fecha no se había modificado). El central no tiene su rodilla al 100% pero pidió jugar para ayudar al equipo. Todo indica que irá de arranque en el Bosque.

+ El equipo que paró Ibarra

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto.