Agustín sigue sin renovar y los hinchas aún no conocen cómo está físicamente "Chiquito". La decisión del club.

El arco de Boca es una gran incógnita desde hace algunos meses. Y no precisamente porque no cuente con buenos arqueros en el plantel. Lo cierto es que la situación de Agustín Rossi genera incertidumbre: su contrato se termina en junio de 2023 y todavía no hubo acuerdo para renovarlo, con los rumores de un interés de Flamengo en el horizonte.

A eso se le suma el panorama por Sergio Romero, quien llegó para ser una alternativa en el puesto pero todavía no pudo debutar debido a sus lesiones. El arranque de la pretemporada implica que se reavive este tema y ahora revelaron cuál es la decisión que tomó el Consejo de Fútbol al respecto.

El periodista Augusto César comentó en Radio Continental que Boca pegará un volantazo en este puesto. "Me dicen que Chiquito Romero está bárbaro y que va a arrancar la pretemporada. Vamos a ver cómo está porque la idea es que él sea el arquero de Boca en 2023", sostuvo.

"Nadie duda de sus cualidades como arquero pero hay que ver cómo está físicamente. Cuentan que está bárbaro", agregó el cronista. Si bien Rossi es el titular, la idea de darle una oportunidad a "Chiquito" se viene rumoreando hace tiempo. ¿Agustín quedará en el banco?