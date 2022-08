La llegada de Sergio Romero a Boca despertó la gran incógnita sobre qué pasará con Agustín Rossi. Está claro: si había renovación, Chiquito seguiría entrenando en Racing o hubiera sido presentado en algún club de Europa. Lo sucedido en los últimos días desembocó en este desenlace y es difícil creer que el ex arquero de la Selección Argentina no llegue para otra cosa que no sea quedarse con el puesto.

Es por eso que el futuro de Rossi es realmente incierto, porque falta mucho para que se termine su contrato y estar parado casi una temporada completa no es lo ideal, mucho menos para ese puesto. Según reveló Diario Olé, puertas adentro tienen bien claro lo que va a suceder.

"Rossi ya está, le ofrecimos seguir, no aceptó la oferta. Ahora la idea es que Romero sea el arquero de Boca", piensan desde adentro. El propio Chiquito asegura que desde lo físico está óptimo, aunque su inactividad puede llegar a demorar su debut.

Pensando en Agropecuario, habrá que ver si Ibarra decide darle minutos a Javier García o apostar por Rossi, más aún teniendo en cuenta que la historia puede definirse en los penales. Lo cierto es que, tarde o temprano, llegará el turno de Romero. ¿Quién será el dueño del puesto de acá al Superclásico de septiembre?