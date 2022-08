Tras no renovar con Boca, Flamengo habló sobre Agustín Rossi

La novela sobre la continuidad de Agustín Rossi en Boca llegó a su fin, tras conocerse la falta de acuerdo entre las partes para renovar el contrato. Sin embargo, otra novela acaba de comenzar: a priori, el arquero seguirá siendo titular hasta la última fecha de la Liga Profesional, pero se desconoce el destino del jugador comenzado el 2023, cuando se acaba su vínculo con el Xeneize.

Tampoco se descarta la posibilidad de vender a Rossi antes de que se marche libre de La Ribera. No obstante, la postura de Boca es clara y no a todos los equipos les va a gustar: solo lo negociaran por el precio de la cláusula, que oscila desde los 18 hasta los 25 millones de dólares. Una operación que es difícil de imaginar para un club interesado, ya que pocos pagarían ese monto por un jugador que quedará libre seis meses después.

En ese contexto, uno de los grandes candidatos a llevarse a la figura del Xeneize ya habló sobre la posibilidad de contratarlo. "Nuestro interés nació antes de que intentáramos contratar a Santos. De hecho lo analizamos, miramos a Rossi, pero Boca no lo quería vender. También se daba la situación que ya arrancaba la Copa Libertadores", reveló Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, en diálogo con SBT Arena.

Braz, en adición, reveló el motivo por el cual el club de La Ribera decidió no vender a Rossi hace algunos meses. "Boca entendió que venderlo sería algo negativo para la hinchada y un muy mal mensaje para todos en Argentina. Por eso no se dio. Pero entendemos que es un jugador muy por encima del promedio aquí en el continente sudamericano", expresó el dirigente del Mengão que, por ahora, no estima hacer un intento por el arquero del Xeneize. ¿Será en 2023?