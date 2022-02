Boca encontró funcionamiento y resultados. De la mano de Sebastián Battaglia, quien fue ratificado por el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme, el Xeneize demostró estar a la altura de los amistosos y tuvo algunos puntos realmente altos. Mientras, a la espera del inicio del torneo, otros ex futbolistas que están dentro del club sueñan con su futuro en el banco.

Mauricio Serna, uno de los grandes ídolos de la institución que retornó de la mano de su amigo Riquelme, se postuló para un futuro. "Me gustaría verme ahí", dijo Chicho, que está haciendo un gran trabajo con Hugo Ibarra en la Reserva.

En diálogo con TyC Sports, el ex volante central explicó cómo vive su presente como entrenador: "Cuando Román me lo manifestó le dije encantado que sí. No sabía que nos iba a ir como me fue. No tenía en la cabeza ser técnico, ahora me encuentro ahí y voy aprendiendo. Estoy feliz porque me apasiona y ahora empieza uno a entender, que cuando uno jugaba, cuando terminaba el entrenamiento me iba a mi casa y descansaba. De este lado se piensa mucho más en todo".

Y claro, sabiendo que este es el momento de Battaglia, se postuló pensando en lo que vendrá: "Me gustaría tener el reto de la Selección de Colombia, pero no solamente eso, yo amo a Boca y para mí en un futuro me gustaría verme ahí. Con esto no estoy pidiendo la cabeza de Sebastián, ja. Yo ya estoy bastante grande y apenas empieza mi carrera".