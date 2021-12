Se acerca el cierre de la temporada 2021 y también el inicio de un nuevo mercado de pases. En Boca ya se palpita la gran cantidad de movimientos que se vienen en el plantel y se espera una renovación de jugadores en varios puestos puntuales.

Un exfutbolista del Xeneize analizó la situación del equipo y opinó sobre la actitud de algunas figuras. En una charla con "¿Cómo te va?" (Radio Colonia), José Basualdo atacó, sin nombrar, a algunos jugadores por la actitud que muestran en la cancha.

"Veo a muchos jugadores del plantel incómodos. Me da la sensación de que están mostrando que no quieren estar más en el club, que no están cómodos y juegan así para que los echen. Como que esperan que le digan 'Arreglemos y te vas'", soltó el "Pepe", ganador de cinco títulos en el club azul y oro.

Basualdo también criticó el trabajo de Sebastián Battaglia como director técnico: "No tiene aún la experiencia del técnico que necesita Boca. No creo que sea el técnico que necesita Boca para el año que viene". "En este momento creo que es muy difícil encontrar un técnico con la espalda necesaria para bancar todo lo que tiene Boca", aseguró José.