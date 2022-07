Mientras el Consejo de Fútbol busca a un entrenador para el 2023, uno que ya pasó por el cargo avisó que no está en la disputa.

Un ex DT de Boca se bajó de la pelea por el puesto: "Tengo un compromiso por cumplir"

El panorama en Boca, después de algunos días de incertidumbre, ya está claro. Tras la salida de Sebastián Battaglia, el nuevo director técnico es Hugo Ibarra, cuyo equipo de trabajo está integrado por Leandro Gracián y Roberto Pompei. Así será hasta diciembre, tal como confirmó Jorge Amor Ameal en la conferencia del lunes.

Mientras tanto, el Consejo de Fútbol analiza a los candidatos que tiene para el puesto de cara a la temporada 2023. Los nombres que más se mencionan son los de Martín Palermo, Jorge Almirón, Sebastián Beccacece y Eduardo Domínguez pero hay otros más que se ubican en la órbita del club.

Por lo pronto, antes de que se expandan los rumores en torno a su figura, Guillermo Barros Schelotto aclaró que no participará de la disputa. En una charla con el diario paraguayo ABC, el entrenador del seleccionado guaraní manifestó: "No me llamaron de Boca y tengo un compromiso por cumplir en Paraguay".

El Mellizo aclaró un detalle importante: "Tengo cláusula de salida, todo el mundo la tiene, porque es lógica, pero nunca la puse sobre la mesa. Estoy ciento por ciento con el seleccionado de Paraguay". Y aseguró: "La gente de Boca me ha demostrado un afecto y cariño muy grande. Es una satisfacción que después de tanto tiempo sigan refiriéndose a mi".