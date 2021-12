Boca y su objetivo de los últimos cinco años: traer un 9 en el mercado de pases. Por poner muy alta la vara, el Xeneize ha pasado varios mercados sin conseguir el delantero de jerarquía que quería la Comisión Directiva (antes con Angelici y ahora con Ameal). Pero uno de los anteriormente apuntados atraviesa un momento complejo con su actual club y, si queda libre, podría ser una buena opción para Battaglia.

"He hablado con San Lorenzo hace doce días pero después no hemos hablado nunca más. Y si no hablamos es porque las posibilidades no son muchas“, dijo Juan Román Riquelme en el mercado de pases de junio. Pero ahora podrían cambiar las condiciones...

Di Santo en conflicto con San Lorenzo: ¿Lo vuelven a llamar de Boca?

Luego de la novela de junio, donde Boca especuló hasta el último momento con la llegada de Franco Di Santo, el 9 intimó al Cuervo por falta de pago y podría quedar libre. Con el pase en su poder, será él el que decida. En Boca están atentos.

Con 32 años y una carrera exitosa, Di Santo podría darle jerarquía al equipo de Sebastián Battaglia. Es cierto, no es querido por la gente del Cuervo, pero es innegable la calidad de un 9 que se calzó las camisetas del Chelsea, Atlético Mineiro, Werder Bremen y Schalke 04, entre otros.