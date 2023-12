Ya confirmados Juan Román Riquelme como Presidente y Diego Martínez como el flamante DT, a quien se espera que se lo presente en las próximas horas, en Boca ya comienzan a pensar fuertemente en el mercado de pases. Allí, el enfoque parece puesto en el mediocampo y la defensa principalmente. En esta última zona, uno de los nombres más claros que aparecen como posible refuerzo es Adonis Frías.

El zaguero de 25 años estuvo cerca de arribar a Boca a mediados del 2022 desde Defensa y Justicia, pero finalmente optó por seguir su carrera en León de México. Ahora, el Xeneize nuevamente busca ir a la carga por su pase, el cual está tasado en 5 millones de euros según el portal Transfermarkt.

Frías es un reconocido hincha de Boca, al punto tal que en la ocasión anterior en donde estuvo en el radar xeneize, el defensor expresó abiertamente sus intenciones de jugar en La Bombonera con la camiseta azul y oro, pero Defensa terminó vendiendo su pase al León a cambio de 3.5 millones de dólares. Boca, en tanto, había ofrecido 1.5 millones por el 50% del pase y llegó a estar cerrado, hasta que el Halcón de Varela finalmente lo vendió a México, algo que molestó en el Xeneize y al propio Adonis Frías.

Ahora que Frías vuelve a estar vinculado como posible refuerzo de Boca, los hinchas se ilusionaron con la chance de tenerlo en el plantel debido a su actual nivel en la Liga MX. Además, su enorme fanatismo por el Xeneize suma puntos entre el público boquense. De hecho, en las últimas horas fueron varios usuarios en las redes sociales los que reflotaron posteos suyos que datan de años atrás, en donde expresaba su amor por Juan Román Riquelme y, a su vez, se burlaba de River.

En febrero de 2016, cuando Román apenas llevaba unos meses como ex jugador tras su retiro, Frías posteó una imagen de Riquelme con los botines y las camisetas de Boca y Argentinos Juniors colgadas, y a través de su cuenta de Twitter sumó como comentario “te extraño tanto maestro“.

Más atrás en el tiempo, en junio de 2011 -semanas antes del descenso-, Adonis Frías soltó una publicación en Facebook en donde cargaba a River con la pérdida de categoría, anticipando que iría a ver el partido que disputaran en la B Nacional contra Defensa y Justicia, ya que él es de la zona de Florencio Varela. Ahora, si Boca invierte los montos que pretenden en México, el ex Defensa y Los Andes podría ser nuevo jugador del club de la Ribera. ¿Se le dará ahora a Riquelme y a Adonis?

El antiguo lamento de Adonis Frías por su pase frustrado a Boca

Frías estuvo muy ilusionado con la chance de jugar en Boca Juniors. De hecho, cuando su pase no se dio reveló sentirse frustrado por no poder llegar al club de la Ribera. “Tengo mucha bronca, estoy esperando que alguien me dé una explicación de lo que pasó“, dijo luego del cierre de mercado a mitad de año. Lo cierto es que estaba todo acordado entre los clubes y con el jugador, pero que León se entrometa generó un cambio de planes de último momento.

Alan Franco, el otro apuntado en la zaga central

Actualmente en Sao Paulo, pero sin continuidad, Alan Franco ve con buenos ojos su salida del conjunto tricolor y regresar a la Argentina a sus 27 años, luego de su periplo por Brasil y Estados Unidos. Por eso, Boca e Independiente aparecen como interesados en su pase. El Xeneize picaba en punta como el único candidato, pero el equipo dirigido por Carlos Tevez se entrometió y podría enfriar las negociaciones con Boca. De todas formas, las chances que Franco arribe al Rojo -su club formador- serían mínimas debido a cuestiones económicas.

Es que Independiente no puede pagar su pase y por eso intentó gestionar un préstamo, pero el medio “Amante Meu Tricolor” -partidario de Sao Paulo-, expresó que las intenciones del club paulista no son cederlo, sino que buscan vender su pase. “En estas condiciones, el club morumbí ya ha advertido a la plantilla de Franco que las negociaciones no avanzarán“, señala el portal.

Además, desde este medio brasileño destacaron que Sao Paulo “sólo acepta liberar al defensor mediante una propuesta muy rentable“. En este sentido, informaron que Alan Franco se iría del Tricolor por montos “superiores a los 8 millones de reales (1.65 millones de dólares)“, que vendría a significar lo que Franco le costará contractualmente al club en total hasta el final de su vínculo en diciembre de 2025.

Por lo tanto, por más que Independiente se haya querido meter en el medio del posible refuerzo de Boca, todo indicaría que el Xeneize seguirá siendo el destino más cercano de Alan Franco para el futuro inminente de su carrera.