Mientras prepara el duelo contra Defensa y Justicia por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional, Boca sigue atento al calendario que tiene de cara a fin de año con la triple competencia, contando la llave ante Palmeiras por Copa Libertadores y el choque frente a Talleres por Copa Argentina.

Sabiendo la fecha de lo que será el duelo contra el equipo brasileño en el certamen continental, en el Xeneize están atentos para saber cuando jugarán contra el equipo cordobés, que podría darse en el parate por fecha FIFA de octubre, entre el 9 y 17, pero en Córdoba tienen otros planes.

Acorde a lo que informa TyC Sports, Talleres elevó a la Asociación del Fútbol Argentino una serie de días en los que podrían jugar el compromiso sin inconvenientes, que no incluyen la próxima fecha FIFA, ya que argumentó que no están en condiciones de afrontar el duelo porque tendrá las bajas de aquellos jugadores que se irán a las distintas selecciones nacionales y a la Sub-23 de Javier Mascherano.

Por otro lado, añaden que desde el lado del Xeneize acatarán la fecha que impongan la AFA y los encargados de la organización, ya que estarán en igualdad de condiciones debido a que también sufrirán bajas en caso de que el encuentro se juegue en fecha FIFA.

Las lleves de cuartos de final de Copa Argentina

Boca vs Talleres, Huracán vs Estudiantes, San Lorenzo vs San Martín de San Juan, y Defensa y Justicia vs Chaco For Ever.

¿Cuántas Copas Argentina ganó Boca?

El Xeneize es el más ganador de la competición con 4 títulos, logrados en 1969, 2011-12, 2014-15 y 2019-20