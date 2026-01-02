Boca encontró al sucesor de Frank Fabra en sus divisiones inferiores

Este viernes 2 de enero, Boca retoma los entrenamientos sin caras nuevas, pero con bajas confirmadas. Una de ellas es la de Frank Fabra, que cumplió con su contrato el pasado 31 de diciembre y le puso punto final a un ciclo de casi 10 años. En su lugar, aparece un juvenil con aspiraciones de pelear por un lugar.

Se trata de Santiago Zampieri, un lateral izquierdo nacido en 2007 que será alternativa de Lautaro Blanco, al menos en el inicio del año. El zurdo viene de jugar 34 partidos en lo que fue su primer año en Reserva, dejando una buena impresión en el cuerpo técnico.

Al igual que Fabra, Zampieri se destaca por su labor ofensiva. A mediados de año, sus grandes actuaciones casi lo llevan al Mundial de Clubes, aunque luego Miguel Ángel Russo decidió armar la lista con gente de experiencia. Ahora, tendrá su tan ansiada oportunidad en la máxima categoría.

Santiago Zampieri tiene contrato hasta 2027. (Foto: Boca)

Los 5 jugadores de Reserva que Ubeda subió a Primera

Además de Zampieri, Ubeda decidió promover a otros cuatro futbolistas de Reserva a Primera División: Sebastián Díaz Robles, Tomás Aranda, Leonel Flores y Dylan Gorosito. Solo este último sabe lo que es jugar en la máxima categoría, ya que lo hizo en 2024 ante Defensa y Justicia, con Diego Martínez de entrenador.

Este grupo de trabajo también cuenta con la presencia de Santiago Dalmasso, Mateo Mendía y Joaquín Ruíz, otros tres valores destacados de Reserva en el último año, pero que ya venían formando parte de los entrenamientos con el plantel superior.

El plantel de Boca para el inicio de la pretemporada 2026

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Sebastián Díaz Robles

Defensores: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Mateo Mendía, Lautaro Blanco, Malcom Braida y Santiago Zampieri.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Agustín Martegani, Ander Herrera, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Joaquín Ruiz y Santiago Dalmasso.

Delanteros: Exequiel Zeballos, Alan Velasco, Milton Giménez, Edinson Cavani, Lucas Janson, Miguel Merentiel, Brian Aguirre y Leonel Flores.

