Ni Cavani ni Merentiel: el uruguayo que facilitaría la llegada de Lucas Torreira a Boca

El Xeneize sería el gran beneficiado si el Galatasaray termina de cerrar uno de sus objetivos de este mercado de pases.

Por Germán Celsan

Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento”, confesó Torreira, una vez más, quien además agregó con contundencia: “Me muero por jugar en Boca, me estoy preparando para eso”. Lucas Torreira lo dejó claro, quiere vestir la camiseta del Xeneize, y ahora se abre una ventana para ello.

El uruguayo termina su contrato con el Galatasaray turco a mediados del 2026, y el club podría prescindir de sus servicios ante la posible contratación de un compatriota suyo en Manuel Ugarte. La información llega desde el prestigioso medio local Sabah spor, y fue compartida este jueves.

“Manuel Ugarte está abierto a fichar por el Galatasaray si los clubes llegan a un acuerdo. El centrocampista uruguayo se mostró convencido de su traspaso al Galatasaray”, destacó el medio. Ugarte está relegado en Manchester United y urge de minutos y regularidad si quiere estar en la consideración de Marcelo Bielsa para la Selección de Uruguay y llegar con rodaje al Mundial 2026.

La llegada de Manuel Ugarte a Galatasaray sería para ocupar la misma posición que hoy tiene Lucas Torreira dentro del primer equipo. Torreira ha disputado 16 partidos esta temporada y el 84% de los minutos del club turco en lo que va de la campaña 2025/26, por lo que para que se dé su salida, es necesaria la incorporación de un futbolista de talla mundial, como lo es Ugarte.

La situación de Ugarte en Manchester United

Ugarte, que llegó en 2024 a cambio de 50 millones desde el PSG, apenas lleva 13 partidos jugados en la temporada con el Manchester United, tan solo un cuarto de ellos como titular. Es decir, es segunda o incluso tercera opción en la consideración de Rúben Amorim, y tiene por delante a jugadores como Bruno Fernandes, Casemiro y Kobbie Mainoo.

Eso sí, ante las múltiples lesiones de los Red Devils, Ugarte jugó como titular los últimos tres partidos y las bajas que tiene Amorim en su plantel en este momento de la temporada podrían dificultar la negociación de su salida. Aunque eso tendrá que verse una vez que ambos clubes se reúnan y determinen las condiciones que pretenden para el traspaso.

En síntesis

  • Lucas Torreira expresó su deseo de jugar en Boca Juniors próximamente.
  • El contrato de Torreira con Galatasaray finaliza a mediados del año 2026.
  • La posible llegada de Manuel Ugarte al club turco facilitaría la salida de Torreira.
germán celsan
Germán Celsan

