Con la Copa Libertadores como máximo objetivo, las expectativas de Boca para 2026

El 2025 de Boca comenzó de manera pésima y peor no podía arrancar, tras la temprana eliminación en la Copa Libertadores en el repechaje ante Alianza Lima. Un buen final de segundo semestre le permitió ilusionarse, aunque fue eliminado por Racing, pero el equipo encolumnado detrás de Leandro Paredes demostró una amplia mejoría colectiva y que puede ser ambicioso en 2026.

Hace un año, Juan Román Riquelme apostó fuerte en el mercado de pases y estuvo lejos de ser lo esperado. A mitad de año rompió el chanchito para repatriar al campeón del mundo y el equipo mejoró, pero no alcanza. Por ese motivo, esta ventana de transferencias es fundamental para rearmar un plantel que pueda competir por todos los frentes y más aún en el plano internacional.

Lo cierto es que, sin lugar a dudas, las expectativas de Boca están ligadas a salir campeón y llegar hasta el final en la Copa Libertadores 2026. Si esos objetivos son cumplidos en los últimos días del año, no caben dudas que habrá sido una buena temporada para el Xeneize. Claro que, cuantos más trofeos levante mejor será y eso se multiplica infinitamente en caso de conquistar América.

Los futbolistas de Boca Getty Images)

La Copa Libertadores, la obsesión de Boca

La Copa Libertadores es la obsesión de Boca, no caben dudas. Después de estar dos temporadas consecutivas sin disputarla, debido a que en 2024 jugó la Sudamericana y en 2025 quedó eliminado en la fase previa, este año debe apuntar prácticamente todos los cartuchos a la competición más importante del continente. Como mínimo, debe llegar a semifinales para tener un papel “digno”. ¿El objetivo? Ganarla.

El trofeo de la Copa Libertadores 2026.

Torneo Apertura y Clausura, el gran déficit

En el último tiempo, uno de los grandes déficit radica en los duelos de eliminación directa. Como es la forma de definición que tiene el campeonato doméstico en la actualidad, el Xeneize debe volver a sacar la chapa que supo tener en el pasado. En 2025 quedó eliminado ante Independiente en octavos y con Racing en semifinales, ambos a partido único en La Bombonera. Necesita salir campeón para cortar una sequía que será mayor a 3 años.

Copa Argentina, desprestigiada de forma errónea

Clave y no menos importante por ser un título y la clasificación directa a la siguiente Copa Libertadores. El año pasado Boca quedó eliminado frente a Atlético Tucumán en dieciseisavos de final, mientras transitaba la peor racha de partidos sin ganar en toda su historia. La última edición que ganó fue en 2020 y también está vinculado a su debilidad en los mata-mata. Debe llegar a la final.

Leandro Paredes y los jugadores de Boca tras quedar eliminados del Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

