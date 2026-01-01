Con guiño a Boca incluido, la chicana de Felipe Melo a River por su ausencia en la Copa Libertadores

El 2026 apenas está dando sus primeros pasos, pero el folclore del fútbol no se toma vacaciones. Felipe Melo, el histórico mediocampista brasileño, volvió a demostrar que su fanatismo por Boca sigue más vivo que nunca. Aunque no solo envió un guiño Xeneize, sino que desde la tranquilidad de la playa y a través de sus redes sociales, aprovechó a lanzar un dardo venenoso para River.

Fiel a su estilo provocador, Melo abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para charlar con sus fanáticos. Cuando uno de ellos le mencionó al club de La Ribera, el brasileño cambió el semblante, detalló su plan de viaje ideal para este año y remató con una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas xeneizes.

“Lo que yo quiero este año… Tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera“, relató Melo, describiendo el itinerario que planea realizar para alentar al equipo desde la tribuna.

Pero la respuesta no terminó ahí. Aprovechando cómo quedó conformado el mapa continental, dejando a Boca clasificado a la Copa Libertadores y a sRiver relegado a la Copa Sudamericana, Felipe Melo disparó sin filtro: “El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no“.

Tweet placeholder

De jugador a hincha y el sueño de DT

La relación de Felipe Melo con Boca siempre fue de un amor a distancia pero intenso. Si bien nunca llegó a vestir la camiseta azul y oro profesionalmente, su identificación con el club es total. Hace pocos meses, en una entrevista con TyC Sports, había confesado su sueño de calzarse el buzo de entrenador en la Ribera: “Claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12“, afirmó en aquel entonces.

Publicidad

Publicidad

Su último gesto como simpatizante había ocurrido en septiembre, cuando se mostró en su cuenta de Instagram luciendo la histórica camiseta que utilizó Diego Maradona en el Torneo Metropolitano de 1981, durante su primera etapa en el club.

Datos clave