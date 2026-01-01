Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con guiño a Boca incluido, la chicana de Felipe Melo a River por su ausencia en la Copa Libertadores

El brasileño, ya retirado del fútbol, interactuó con sus seguidores en redes y no dejó pasar la chance de burlarse del Millonario por su no clasificar al máximo certamen continental.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Felipe Melo y uno de sus tantos gestos que demuestran su fanatismo por Boca.
© @felipemeloFelipe Melo y uno de sus tantos gestos que demuestran su fanatismo por Boca.

El 2026 apenas está dando sus primeros pasos, pero el folclore del fútbol no se toma vacaciones. Felipe Melo, el histórico mediocampista brasileño, volvió a demostrar que su fanatismo por Boca sigue más vivo que nunca. Aunque no solo envió un guiño Xeneize, sino que desde la tranquilidad de la playa y a través de sus redes sociales, aprovechó a lanzar un dardo venenoso para River.

Fiel a su estilo provocador, Melo abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para charlar con sus fanáticos. Cuando uno de ellos le mencionó al club de La Ribera, el brasileño cambió el semblante, detalló su plan de viaje ideal para este año y remató con una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas xeneizes.

Lo que yo quiero este año… Tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera“, relató Melo, describiendo el itinerario que planea realizar para alentar al equipo desde la tribuna.

Pero la respuesta no terminó ahí. Aprovechando cómo quedó conformado el mapa continental, dejando a Boca clasificado a la Copa Libertadores y a sRiver relegado a la Copa Sudamericana, Felipe Melo disparó sin filtro: “El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no“.

Tweet placeholder

De jugador a hincha y el sueño de DT

La relación de Felipe Melo con Boca siempre fue de un amor a distancia pero intenso. Si bien nunca llegó a vestir la camiseta azul y oro profesionalmente, su identificación con el club es total. Hace pocos meses, en una entrevista con TyC Sports, había confesado su sueño de calzarse el buzo de entrenador en la Ribera: “Claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12“, afirmó en aquel entonces.

Publicidad

Su último gesto como simpatizante había ocurrido en septiembre, cuando se mostró en su cuenta de Instagram luciendo la histórica camiseta que utilizó Diego Maradona en el Torneo Metropolitano de 1981, durante su primera etapa en el club.

Datos clave

  • Felipe Melo chicaneó a River por su ausencia en la Copa Libertadores.
  • Afirmó que “el más grande” juega el torneo y “el más pequeño” no.
  • Confesó su deseo de viajar a Buenos Aires para visitar La Bombonera.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Felipe Melo, polémico como siempre: humilló a River tras la victoria de Boca en el Superclásico
Boca Juniors

Felipe Melo, polémico como siempre: humilló a River tras la victoria de Boca en el Superclásico

Felipe Melo criticó con dureza a Boca: “No le pudo ganar a Auckland”
Mundial de Clubes

Felipe Melo criticó con dureza a Boca: “No le pudo ganar a Auckland”

Felipe Melo felicitó a la Selección Argentina por el triunfo sobre Brasil
Selección Argentina

Felipe Melo felicitó a la Selección Argentina por el triunfo sobre Brasil

Desde ser campeón a cambiar la imagen del año pasado: las 5 expectativas de River para 2026
River Plate

Desde ser campeón a cambiar la imagen del año pasado: las 5 expectativas de River para 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo