Boca hoy: el cronograma detallado, 7 equipos se favorecen si gana la Sudamericana y más

Todas las novedades del Xeneize de este lunes 16 de noviembre, con el chip puesto en la final de la Copa Sudamericana.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este lunes 16 de noviembre de 2026, con el chip puesto en la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla. El cronograma completo de la semana, a quién favorece si se rompe la sequía internacional y mucho más.

El cronograma de Boca hasta la final

Tras tener día libre el domingo, este lunes Boca volvió a los entrenamientos pensando en la final de la Copa Sudamericana, y lo mismo ocurrirá el martes en el predio que posee en Ezeiza. Además, el miércoles 18 habrá práctica con total normalidad y luego viajará a Colombia en un vuelo chárter con destino hacia Barranquilla.

Los futbolistas de Boca. (@BocaJrsOficial)

A partir del jueves 19 hará los ensayos en las instalaciones de la Selección de Colombia al igual que Atlético Mineiro, por lo que aún deben repartirse los horarios para no superponerse. A su vez, esos días descansará en un hotel ubicado en Alto Padro, una zona tradicional y comercial con estrecha cercanías a centros comerciales y restaurantes.

El viernes 20, como habitualmente ocurre en el día previo al partido, será la conferencia de prensa de Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes -y también del DT y capitán del rival-. Por otro lado, en otro momento de la jornada, se llevará a cabo el reconocimiento del campo de juego del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Boca puede favorecer hasta 7 equipos si gana la Sudamericana

La realidad indica que este compromiso no solo es trascendental para el equipo del Vasco Arruabarrena, sino que varios clubes del fútbol argentino estarán atentos a la final porque pueden verse beneficiados si Boca se consagra campeón internacional.

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Es que el club de la Ribera se encuentra clasificado a la Copa Libertadores 2027 por ser el campeón de la tabla anual. Sin embargo, si gana la Sudamericana cederá el lugar correspondiente a “Argentina 4” y ocupará el de “Conmebol 2”, por lo que liberará un cupo más para la tabla anual.