El mediocampista sufrió una molestia en el entrenamiento de este martes por la mañana y generó preocupación en el cuerpo técnico.

Cada vez falta menos para que Boca dispute la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Rodolfo Arruabarrena necesita poder contar con sus habituales titulares para enfrentar al Galo, pero este martes por la mañana se llevó un susto grande. Milton Delgado, pieza fundamental de la mitad de la cancha, sufrió una molestia y no pudo terminar la práctica.

Delgado recibió un pelotazo en el pie y sintió una molestia, quiso seguir en la práctica, pero el dolor se hizo cada vez más insoportable y por eso decidió salir. Tras realizarse estudios, se confirmó que el volante sufrió un pequeño esguince de rodilla, el cual no le impedirá jugar el próximo sábado ante Atlético Mineiro.

Igualmente, se seguirá de cerca la evolución, pero todo indica que no hay chances de que Milton Delgado se pierda la final de la Copa Sudamericana. De esta manera, el Vasco podrá contar con todos sus habituales titulares para el partido contra Atlético Mineiro, el cual se desarrollará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Delgado ante River. (Foto: Getty).

La probable formación de Boca ante Atlético Mieniro

Si bien resta la confirmación oficial de Rodolfo Arruabarrena, el once inicial de Boca ante el Galo sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrer,a Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

El cuadro de la Copa Sudamericana

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