Boca hoy: la ayuda que puede darle Gallardo, la crítica de Latorre y más

Tras consagrarse en la Tabla Anual, Boca dio vuelta la página y se prepara para el enfrentamiento contra Banfield, por la semifinal de la Copa Argentina. Además, Diego Latorre hizo una fuerte crítica, y el equipo podría recibir una ayuda por parte de Marcelo Gallardo.

La inesperada ayuda que podría recibir Boca por parte de Marcelo Gallardo

Tras ganar el título de la Tabla Anual, Boca se prepara para cerrar el semestre de la mejor manera y cortar con una racha de 18 años sin ganar un torneo a nivel internacional. Para esto, tendrá que vencer en Barranquilla a Atlético Mineiro por la final de la Copa Conmebol Sudamericana.

De cara a este trascendental encuentro, el elenco de la Ribera recibirá una ayuda inesperada, a cargo de Marcelo Gallardo, el ex entrenador de River y que actualmente se encuentra dirigiendo a la Selección de Ecuador, donde asumió luego de la Copa del Mundo.

Tensión por los horarios de los 8avos del Clausura

El pasado domingo, con el cierre de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, quedaron definidos por completo los cruces de octavos de final, que serán el comienzo de los playoffs para dar con el gran campeón del certamen.

Los primeros mata-mata tienen fecha pautada para el fin de semana del 20, 21 y 22 de noviembre, con la excepción del partido entre Boca e Independiente Rivadavia, que se jugará el miércoles 25 porque el Xeneize disputa la final de la Copa Sudamericana el 21 ante Atlético Mineiro.

Marcos Díaz contó cómo era el vestuario de Boca después de la final de Madrid

Luego de brillar en Huracán, Marcos Díaz llegó a Boca a comienzos de 2019 y permaneció en el club hasta mediados de 2020. En ese período, el arquero conquistó dos títulos con la camiseta del Xeneize, aunque nunca logró establecerse como titular. Cabe destacar que le tocó competir en el puesto con Esteban Andrada y Agustín Rossi.

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En diciembre de 2018, Boca cayó ante River en la final de la Copa Libertadores. Marcos Díaz arribó al Xeneize a comienzos de 2019 y, en diálogo con Rodrigo Rea, contó cómo fue llegar a ese vestuario: “Yo llegué al vestuario post final de Madrid, con todo lo que eso implicaba. Para el plantel y para el club fue un golpe muy duro, muy duro encontrarse un vestuario por ahí con ese dolor que se notaba“.

Latorre, lapidario con los árbitros por el supuesto trato preferencial hacia Boca y Paredes

A pesar de su pasado por el club de La Ribera, Diego Latorre no miró hacia un costado y soltó una fuerte crítica al arbitraje del fútbol argentino tras el campeonato de liga de Boca Juniors. Sin vueltas y directo al grano, Gambeta apuntó contra el trato que recibió Leandro Paredes a lo largo del año.

“El árbitro queda muy en evidencia. Lo que está en juego es si el árbitro no quiere sancionar a Paredes solo porque es Paredes, eso desacredita al árbitro. No hay tratos preferenciales acá, no debería haber. Por más que vos seas campeón del mundo o último y viniendo de la C”, Latorre explicó durante un debate en ESPN F90.