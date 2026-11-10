Leandro Paredes, sincero sobre volver antes de tiempo de su lesión: “El riesgo era alto”

El capitán de Boca reveló los detalles al regresar a las canchas 11 días después de un desgarro grado 2 y confesó el acuerdo con Arruabarrena.

Bien se sabe que Leandro Paredes no está al 100% desde lo físico, incluso desde hace varios meses y en las últimas semanas eso incrementó. Sin embargo, sigue jugando todos los partidos, pero al término de ellos termina exhausto y con sobrecargas musculares que, a veces, no le permiten estar los 90 minutos en cancha. Sobre eso, rompió el silencio.

Leandro Paredes, el capitán de Boca.

El hecho más destacado recientemente fue cuando el capitán de Boca volvió 11 días después de un desgarro grado 2 para disputar la revancha ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana. Allí, no solo regresó mucho antes de tiempo, sino que además convirtió el gol de la clasificación a la final a falta de apenas 3 minutos de juego.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con la cuenta oficial de la Sudamericana, habló el campeón del mundo. “Tanto el entrenador como yo, éramos conscientes de que el riesgo era alto porque no habían pasado muchos días de mi lesión“, reconoció Paredes en primera instancia e incluyó a Rodolfo Arruabarrena en aquella decisión.

Leandro Paredes, tras anotar el gol de Boca ante Vasco da Gama. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Pero los dos teníamos claro que yo quería estar“, sentenció Leandro sin titubear al decirlo ante la cámara. Inmediatamente después, recordó su aporte que valió la clasificación y sostuvo: “Quería ayudar, quería ser parte de ese partido y por suerte las cosas salieron muy bien“.

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Pocos segundos más tarde, hizo una aclaración. “Arriesgué mi físico, si, pero no me pongo ninguna medalla por eso“, advirtió para dejar en claro su postura ante lo hecho. Por último pero no menos importante, agregó: “Creo que cualquier compañero mío, cualquier hincha de Boca hubiese hecho lo mismo. Traté de llegar de la mejor manera para poder ayudar“.

🎙️©️🇸🇪 Leandro Paredes, su lesión y el riesgo asumido en Semifinales. ¿El premio? La clasificación de @BocaJrsOficial a la Final



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Leandro Paredes y Lautaro Blanco, entrenan diferenciado

Vale resaltar que este martes Leandro Paredes y Lautaro Blanco no entrenaron. A raíz de que el sábado pasado terminaron con sobrecargas musculares ante Defensa y Justicia, ambos futbolistas se quedaron a un costado durante el entrenamiento de esta tarde. Además, aprovecharon los dos días libres para descansar y se estima que en los próximos días se sumen al grupo.

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¡EL CAPITÁN DESCANSA! Leandro Paredes y Lautaro Blanco no se entrenan a la par del grupo en la práctica de Boca.



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De todas formas, todo indica que serían titulares contra Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. Como habitualmente sucede desde que llegó Rodolfo Arruabarrena, se pondrá lo mejor que esté a disposición ya que se trata de un compromiso determinante en esta recta final de temporada y también tendrían una semana entera de descanso hasta la final de la Sudamericana.