Tensión por los horarios de los 8avos del Clausura: cuándo se jugarían y qué pasa con Boca en la final de la Sudamericana

El Xeneize jugará el miércoles 25 por la final internacional que disputa el mismo fin de semana que comienzan los mata-mata. Los siete cruces restantes no tienen fecha definida y hay tires y aflojes con AFA.

El pasado domingo, con el cierre de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, quedaron definidos por completo los cruces de octavos de final, que serán el comienzo de los playoffs para dar con el gran campeón del certamen.

Los primeros mata-mata tienen fecha pautada para el fin de semana del 20, 21 y 22 de noviembre, con la excepción del partido entre Boca e Independiente Rivadavia, que se jugará el miércoles 25 porque el Xeneize disputa la final de la Copa Sudamericana el 21 ante Atlético Mineiro.

Así las cosas, AFA deberá organizar los siete partidos restantes de la primera fase de playoffs entre el viernes y el domingo. Sin embargo, hay varios tires y aflojes en dicha organización entre el ente del fútbol argentino y los clubes, principalmente con River.

Según pudo saber BOLAVIP, el Millonario quiere jugar su partido ante Lanús el viernes 20, antes de que Boca dispute la final de la Copa Sudamericana, pero AFA busca que este encuentro se dispute el domingo. En paralelo, Argentinos y Vélez están a la espera de estos idas y vueltas, ya que al disputarse en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los organismos de seguridad deberán realizar más de un operativo en el mismo día y con poca diferencia horaria.

De todas formas, tanto el Fortín como el Bicho de La Paternal reconocen que sus partidos serían el viernes 20, por lo que AFA no daría lugar al pedido de River y colocaría su partido ante Lanús para el domingo 22. Los compromisos en cancha de Rosario Central, Instituto, Defensa y Gimnasia de La Plata no supondrían ningún inconveniente.

El único paréntesis radica en el partido entre la Gloria y Huracán, que no se disputará en el estadio de Instituto, sino que la sede será el Mario Alberto Kempes, ya que el Monumental Presidente Perón, situado en Alta Córdoba, albergará el recital de María Becerra el sábado 21 por la noche.

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Los horarios y días definidos serán publicados por la Liga Profesional en los días venideros, ya que antes se disputará la fecha FIFA y los playoffs recién comenzarán en diez días.

Los cruces confirmados de octavos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

Cuándo se juegan los octavos de final del Clausura

La AFA determinó que los partidos de los octavos de final se disputen el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, como Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21, por lo que su partido de 8avos lo disputará el miércoles 25/11 en La Bombonera. Así es el cronograma completo.

Octavos de final: fin de semana del 21 y 22 de noviembre de 2026 (Boca y su rival, Independiente Rivadavia, el 25/11).

fin de semana del (Boca y su rival, Independiente Rivadavia, el 25/11). Cuartos de final: fin de semana del 28 y 29 de noviembre de 2026 .

fin de semana del . Semifinales: fin de semana del 5 y 6 de diciembre de 2026 .

fin de semana del . Final: sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata