Latorre, lapidario con los árbitros por el supuesto trato preferencial hacia Boca y Paredes: “Muy en evidencia”

Gambeta no anduvo con vueltas y sepultó al arbitraje del fútbol argentino tras una serie de polémicas con Leandro Paredes y Boca como protagonistas.

A pesar de su pasado por el club de La Ribera, Diego Latorre no miró hacia un costado y soltó una fuerte crítica al arbitraje del fútbol argentino tras el campeonato de liga de Boca Juniors. Sin vueltas y directo al grano, Gambeta apuntó contra el trato que recibió Leandro Paredes a lo largo del año.

“El árbitro queda muy en evidencia. Lo que está en juego es si el árbitro no quiere sancionar a Paredes solo porque es Paredes, eso desacredita al árbitro. No hay tratos preferenciales acá, no debería haber. Por más que vos seas campeón del mundo o último y viniendo de la C”, Latorre explicó durante un debate en ESPN F90.

El acalorado debate se dio tras la consagración de Boca en la Tabla Anual frente a Defensa y Justicia, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Latorre discutió con el resto de los panelistas, entre ellos Óscar Ruggeri, Morena Beltrán y el Chavo Fucks.

El timing del comentario de Latorre, además, coincide con la reciente crítica de Jorge Brito, expresidente de River, a Federico Beligoy. Sin dudas, el arbitraje del fútbol argentino está bajo la lupa.

Leandro Paredes durante un entrenamiento.

La jugada polémica de Paredes

Durante el partido, un Paredes ya amonestado (por una infracción que se encontraba en la delgada línea entre la amarilla y algo más) fue de manera temeraria al piso e hizo contacto con Juan Manuel Gutiérrez, del Halcón. Sin embargo, Sebastián Zunino ignoró la acción y ni siquiera otorgó la ley de ventaja.

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Si a eso se le suma la polémica del pasado Superclásico, en el que Paredes pudo haber sido expulsado por doble amarilla y perderse el encuentro decisivo frente a Defensa, es fácil entender el malestar en el resto de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol, así como entre los aficionados y seguidores del deporte, como en este caso Latorre.

Las tarjetas a Paredes desde su regreso

Desde su vuelta al fútbol argentino en julio de 2025, Paredes disputó un total de 46 partidos en competencias domésticas (contando torneos, playoffs y Copa Argentina). El mediocampista de Boca recibió 18 tarjetas amarillas y ninguna roja. Cabe remarcar que Paredes no fue expulsado muchas veces a lo largo de su carrera: solamente recibió dos tarjetas rojas.

En síntesis

Diego Latorre criticó en ESPN F90 el arbitraje favorable hacia Leandro Paredes en Boca.

en ESPN F90 el arbitraje favorable hacia en Boca. Leandro Paredes acumula 18 tarjetas amarillas y ninguna roja en 46 partidos (por competencia local) desde julio 2025.

y ninguna roja en (por competencia local) desde julio 2025. Sebastián Zunino ignoró una infracción de Paredes contra Gutiérrez en la fecha 16 del Clausura.