Mientras intenta dejar atrás la caída en el Superclásico, Boca se entrena pensando en la visita del próximo sábado a Belgrano. Diego Martínez continúa en el cargo tras la reunión con el Consejo de Fútbol y planea varios cambios respecto al XI que perdió ante River.

Las repercusiones de la sanción de Chiquito Romero son el tema principal del martes, principalmente por el malestar que generó que también haya castigo para los socios involucrados. Por otra parte, salió a la luz que Juan Román Riquelme trabaja en la renovación de Edinson Cavani. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El plan de Juan Román Riquelme para que Edinson Cavani siga en Boca

El goleador uruguayo tiene contrato hasta diciembre de este año, pero según pudo saber BOLAVIP, ya tiene una oferta de renovación hasta fines de 2025. Claro, es que la dirigencia pretende que el ex PSG y Manchester United sea la cara del equipo para el Mundial de Clubes de la próxima temporada.

Por otro lado, hay algo que es un hecho: Cavani se va a retirar en Boca. El delantero le dio su palabra a Riquelme y la cumplirá. Lo que resta saber es si esto se dará a fin de este año o del próximo.

La sanción de Boca a Chiquito Romero

A través de un comunicado, Boca reveló que se resolvió una suspensión de dos partidos para Romero. Es decir, no estará junto al plantel en la visita a Belgrano de Córdoba del próximo sábado al igual que ante Argentinos Juniors en La Bombonera, el domingo 6 de octubre.

Además, el Consejo del Fútbol buscará a un nuevo arquero de cara al 2025 para que le compita el puesto al igual que Leandro Brey, quién se hará cargo del arco de Boca al menos por los próximos dos encuentros por Liga Profesional.

La primera charla de Diego Martínez con sus jugadores

Diego Martinez sigue en Boca. (Foto: IMAGO)

A 48 horas de la derrota en La Bombonera contra River, Diego Martínez volvió a conducir la práctica de Boca. Después de que el Consejo de Fútbol ratificara su continuidad, el estratega se reunió a todos sus dirigidos y mantuvo una breve charla antes de dar comienzo al entrenamiento.

“Martínez juntó al plantel cuando arrancó el entrenamiento, no hizo absolutamente ninguna referencia a la reunión que había tenido con el Consejo. Habló solamente como hace cada vez que se encuentran, del partido pasado, habló en lo futbolístico y mantiene que el equipo no está obteniendo resultado, pero que no está lejos de lo que pretende él“, reveló el periodista Augusto César. Los detalles.