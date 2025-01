Quién es Camilo Rey Domenech, el "nuevo Gago" que Pintita hará debutar en Boca en este 2025

“Es un pibe muy técnico y con buen físico. Fue siempre número 5 clásico, es más parecido a como jugaba Fernando Gago“. Así describe Luis “Topo” Lúquez, captador de juveniles de Boca, a Camilo Rey Domenech, uno de los juveniles más prometedores que tiene el Xeneize en sus filas. El pibe oriundo de Pilar nacido en 2006 llegó a la Ribera de la mano de Lúquez en 2015, y desde ese entonces su crecimiento no paró.

Su entorno familiar reconoce que Rey Domenech tiene de ídolos y referentes a dos volantes surgidos en Boca: Fernando Gago y Leandro Paredes. A uno lo tendrá ahora como entrenador, y al otro lo podría tener como compañero. Más allá de esto, las comparativas entre el juvenil y Pintita están a la vista, ya que Camilo posee un buen primer toque, una gran visión y un estilo más de creador que de recuperador para jugar de 5.

Su enorme rendimiento en inferiores lo hicieron saltar rápidamente de sexta a reserva, y de reserva a primera en este 2025. En la primera pretemporada con Gago como DT, al pibe se lo subió al primer equipo y se lo convocó para el primer partido del año, el amistoso ante Juventude en San Nicolás que se jugará este miércoles.

Y si bien no será titular, se espera que Rey Domenech pueda sumar minutos contra el equipo brasileño para probarlo en primera división a sus 18 años. En caso de no hacerlo ante Juventude, se estima que su estreno se dará en el corto plazo, y que se convertirá en el próximo juvenil de Boca Predio en saltar a las canchas. Con Gago de entrenador, de momento debutaron dos pibes de inferiores: Joaquín Ruiz y Santiago Dalmasso. Camilo Rey será el tercero, ya sea este miércoles o próximamente.

Puertas adentro ya fue bautizado como “el Nuevo Gago“, y buscan llevarlo de a poco. Sin embargo, en la Ribera son concientes de su potencial y de sus condiciones, y saben que en Camilo Rey Domenech está la próxima gran joya surgida del predio xeneize, e incluso una de las grandes promesas de todo el fútbol argentino, ya que es un pilar de las divisiones menores de la Selección Argentina y también lo fue en todo su paso por inferiores del club de la Ribera.

Rey Domenech, junto a Marcos Rojo y Barinaga, en la pretemporada de Boca (@camiireey en Instagram)

Contrato a largo plazo asegurado para Boca

Pese a no haber debutado en primera, el volante central ya tiene un contrato profesional a largo plazo con el club de la Ribera, ya que decidieron blindarlo con un vínculo vigente hasta diciembre del 2029. Fernando Gago le pone muchas fichas al juvenil para el 2025 y para su proyecto en general.

El chico, en tanto, se encuentra cumpliendo el sueño del pibe. En 2020 dio una entrevista ante CABJ Juveniles y señaló que él es hincha de Boca, que su sueño era debutar en primera y que Fernando Gago es su gran referente. Hoy es entrenado por su ídolo y podría cumplir su deseo en realidad.

Su paso por la Selección Argentina

Mientras crecía en las inferiores de Boca, en las que incluso pasó por diversas categorías siendo capitán y usando el dorsal 10 pese a jugar de mediocampista central, Rey Domenech se afianzó como un pilar de la Selección sub 17 durante los años 2022 y 2023.

De la mano de Diego Placente, el volante de Boca fue capitán del equipo que contaba con futbolistas como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Dylan Gorosito entre tantos otros. Incluso, el ahora técnico de la Sub 20 en su momento elogió al pibe de Boca afirmando que Camilo “tiene una gran calidad para jugar”.

Rey Domenech como capitán de la Selección sub 17 en 2023 (@camiireey en Instagram)

A pesar de los elogios y su liderazgo, Rey Domenech se perdió el Mundial sub 17 disputado en Indonesia debido a una lesión en su brazo izquierdo, que lo marginó seis meses de las canchas al haberse fracturado el radio. Durante el 2024 debió ser operado de un esguince crónico para evitar complicaciones a futuro y regresó a las canchas en septiembre. Allí ya no tuvo participaciones en la Selección y a partir de ahora, al cumplir sus 18 años, ya tiene que ser considerado para la sub 20, y en su retorno ya se afianzó en la reserva de Boca.

