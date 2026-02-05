Es tendencia:
Boca informó cuál es el cargo que ocupa Marcelo Delgado desde la disolución del Consejo de Fútbol

El club hizo oficial su staff y confirmó cuál es el rol del Chelo. Detalles.

Por Joaquín Alis

Marcelo Delgado quedó como el único sobreviviente del ya extinto Consejo de Fútbol. Desde que Juan Román Riquelme decretó la salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna, el Chelo se afianzó como el máximo responsable del deporte principal de Boca. Meses después de esa decisión, el club confirmó cuál es su rol.

A través de su sitio web oficial, el Xeneize publicó con nombre y apellido todos los integrantes del staff, desde el cuerpo técnico hasta los encargados de prensa. Allí, apareció la figura del ex delantero y el nombre de su cargo: Director Deportivo.

Delgado es el nexo entre Román y el plantel. Además, según pudo confirmar Bolavip, está asistido por tres delegados especializados en transferencias, cuyos nombres no trascendieron. Además, todos trabajan en conjunto con Orlando Giménez, titular del Departamento de Legales.

El staff completo de Boca

El cuerpo técnico está encabezado por Claudio Úbeda, quien trabaja junto a Juvenal Rodríguez como su ayudante de campo. La preparación física del plantel es gestionada por la dupla conformada por Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, mientras que la preparación específica de los arqueros recae bajo la responsabilidad de Cristian Muñoz.

En el área de Dirección y Salud, Marcelo Delgado figura como Director Deportivo, mientras que el departamento médico es liderado por el Dr. Jorge Batista. Este equipo de salud integral incluye a los médicos Lucas Loggioco y Matías Luna; los kinesiólogos Leonardo Betchakian, Jorge Fredes y Pablo Varela; la nutricionista Mariana Inés Kuroda y el masajista Nicolás Blaiotta.

Finalmente, el soporte operativo y logístico está compuesto por los utileros Juan Corbalán, Ezequiel Ciotta y Christian Pérez; el equipo de videoanálisis con Diego Boubee, Germán Galván y Damián Contreras; y el personal administrativo Rodolfo Pagani, Gastón Ávila, Mauro Fernández y Leonardo Sauto. Completan el organigrama el área de seguridad gerenciada por Marcelo Ferreyra con apoyo de Matías Sena y Martín Véliz y la prensa del plantel, a cargo de Claudio Freire y Tomás de Abelleyra.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Delgado fue confirmado como el nuevo Director Deportivo oficial del club Boca Juniors.
  • Claudio Úbeda encabeza el cuerpo técnico profesional junto a su ayudante Juvenal Rodríguez.
  • El Dr. Jorge Batista lidera el departamento médico asistido por un equipo de nueve especialistas.
