Tras la lesión del Changuito Zeballos, la decisión que tomarían en Boca con Kevin Zenón

Claudio Úbeda pone la mente en lo que será la visita a Vélez, donde este domingo Boca buscará su segundo triunfo en fila.

Por Julián Mazzara

Kevin Zenón y Leandro Paredes, jugadores de Boca.
© Getty ImagesKevin Zenón y Leandro Paredes, jugadores de Boca.

En el mundo Boca siguen sufriendo el desgarro que padeció Exequiel Zeballos, quien se perderá, como mínimo, los próximos cinco partidos. Y ahora que se viene Vélez, en Liniers, en la cabeza de Claudio Úbeda aparecen diferentes opciones para ocupar el lugar del nacido en La Banda.

Desde el cuerpo técnico están utilizando los entrenamientos para delinear la formación con la que jugarán el domingo, y hubo novedades con respecto a Kevin Zenón, quien solamente no jugó contra Deportivo Riestra, en el debut del certamen.

A lo largo del último mercado de pases, el ex Unión tuvo la posibilidad de irse, principalmente porque no sumaba los minutos que esperaba, y desde el cuerpo técnico no mostraban muchas señales positivas respecto a un posible cambio de panorama. Pero más allá de que se cayeron las opciones del exterior, el oriundo de Goya no bajó los brazos y cambió su presente.

Cabe destacar que, tras ser titular contra Estudiantes, el zurdo de 24 años perdió terreno con la presencia de Gonzalo Gelini. De hecho, en el triunfo ante Newell’s ingresó a falta de 19 minutos para el final, pero su participación no modificó el resultado. Ahora, en la semana, tendrá la gran oportunidad de volver a ganarse un lugar. Y si no ocurre nada extraño, por estas horas, es quien gana terreno para ir de arranque.

Kevin Zenón, volante de Boca.

Kevin Zenón, volante de Boca.

¿Cómo será la delantera vs. Vélez?

Con la baja del Changuito Zeballos, en la cabeza de Claudio Úbeda se planifican dos caminos pensando en Vélez: mantener el 4-3-3 enviando a Iker Zufiaurre a la izquierda y sumando a un 9 o directamente cambiar de esquema. Durante lo que resta de la semana, definirá.

El entrenador podría tener la posibilidad de apostar por un tridente con Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y el juvenil Zufiaurre. Caso contrario, deberá poner dos delanteros y sumar otro hombre a la mitad de la cancha como Kevin Zenón, Tomás Belmonte o Williams Alarcón.

Los partidos que se perderá Zeballos

  • Vélez vs. Boca – 8 de febrero
  • Boca vs. Platense – 15 de febrero
  • Boca vs. Racing – 20 de febrero
  • Boca vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Copa Argentina) – 24 de febrero
  • Lanús vs. Boca – 25 de febrero

DATOS CLAVES

  • Exequiel Zeballos sufrió un desgarro y se perderá al menos los próximos cinco partidos programados.
  • El mediocampista Kevin Zenón busca la titularidad para el partido del domingo frente a Vélez.
  • El zurdo de 24 años perdió terreno en el equipo ante la presencia de Gonzalo Gelini.
julián mazzara
Julián Mazzara

