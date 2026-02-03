Boca no se retira del mercado de pases: el puesto que busca reforzar para ir por la Libertadores

Con dos victorias y una derrota, Boca Juniors inició el Torneo Apertura con balance positivo y se mantiene muy cerca de la cima de la Zona A. Sin embargo, la atención de todos los hinchas xeneizes está en el regreso del equipo de la Copa Libertadores.

Tras dos años de ausencia en la fase de grupos, los comandados por Claudio Úbeda intentarán hacer un buen papel en la pelea por el título. En ese contexto, aunque declaró que está conforme con el plantel, Juan Román Riquelme busca sumar jerarquía.

Hasta el momento, Boca incorporó a Santiago Ascacibar y Ángel Romero, pero todavía no se baja del mercado de pases. La lesión de Rodrigo Battaglia abre un cupo para sumar otro refuerzo a pesar de que ya cerró el libro de pases en el fútbol argentino.

Si bien incorporar a un centrodelantero es prioridad para Riquelme, BOLAVIP pudo saber que hay otra posición en la que también sumarían a un refuerzo: un extremo. El club de la Ribera insistió en este mercado en ese puesto, pero no se llegó a buen puerto.

Es que Marino Hinestroza y Kevin Serna fueron los dos apuntados por los que se llevaron a cabo negociaciones, pero los dos jugarán en el Brasileirao esta temporada. No trascendieron nombres, pero Riquelme ya abrió la búsqueda por un nuevo extremo.

Cuándo es el próximo partido de Boca

En el marco de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors enfrentará este domingo 8 de febrero a Vélez Sarsfield desde las 22.15 en el Estadio José Amalfitani. Con 7 puntos, el Fortín es uno de los líderes de la Zona A, mientras que el Xeneize lo sigue con 6.

Publicidad

Publicidad

ver también El plan de Boca con Milton Giménez para recuperarlo y evitar la operación

Datos clave