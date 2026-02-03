El plan de Boca con Milton Giménez para recuperarlo y evitar la operación

El inicio del año fue complicado para Boca a nivel lesiones, ya que para las primeras fechas del Torneo Apertura el entrenador Claudio Úbeda tuvo siete bajas, gran parte de ellas en la delantera. Una de las mismas fue la de Milton Giménez, quien sufre una pubalgia desde el inicio de la pretemporada.

Como consecuencia de esta lesión, el ex Banfield y Central Córdoba no pudo sumar minutos ni en los amistosos de pretemporada ni en el Torneo Apertura. Debido a esto, puertas adentro en el cuerpo médico del Xeneize iniciaron un plan para recuperar al futbolista.

Según lo informado por Planeta Boca Juniors, en el elenco de la Ribera decidieron que el jugador no pase por el quirófano, dejando la cirugía como un último recurso. Cabe destacar que semanas atrás se planteó la posibilidad de la operación, que iba a dejar al jugador varios meses fuera de las canchas.

De esta manera, Giménez inició un tratamiento especial para ver si evoluciona favorablemente y así no ser operado. En caso de que el mismo funcione, tendrá por lo menos para unas semanas más de recuperación hasta volver a ser tenido en cuenta por Úbeda.

La última vez que Giménez sumó minutos fue el 7 de diciembre del año pasado, en la caída de Boca por 1 a 0 frente a Racing por la semifinal del Torneo Clausura. Es por eso que tendrá que hacer un reacondicionamiento físico luego de recuperarse de la lesión, ya que llevará más de dos meses sin jugar.

Los números de Milton Giménez en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados de 2024, el delantero de 29 años lleva disputados un total de 59 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó cinco asistencias. Además recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 3236 minutos en cancha.

