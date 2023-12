Confirmada la llegada de Diego Martínez como entrenador, quien firmaría su vínculo por un año en las próximas horas, en Boca siguen trabajando en la llegada de refuerzos para potenciar el plantel en busca de cumplir con los objetivos deportivos que permitan que Juan Román Riquelme tenga la tranquilidad y el respaldo necesario en su primer año como presidente del club.

En la lista de deseos que contempla nombres estelares como los de Arturo Vidal y Ever Banega, sorprendió ahora la aparición de un centrodelantero que no estaba en los planes, pero que además estaba en negociaciones con otro grande del fútbol argentino: el Independiente de Carlos Tevez.

Se trata de Gabriel Ávalos, internacional con la Selección de Paraguay que desde 2020 milita en Argentinos Juniors. Según avanzó Damián Iribarren en ESPN, el Xeneize está decidido a interceder en esas negociaciones entre El Rojo y El Bicho, buscando la posibilidad de quedarse con un delantero que ya había estado en el radar hace un par de años atrás.

“Estoy en condiciones de contar que Gabriel Ávalos es el 9, que Boca se mete en la conversación. A Riquelme le gustaba. Boca empezó a sondear y preguntar condiciones para incorporarlo en este mercado de pases”, manifestó el periodista en relación al delantero de 33 años que sumó 21 goles con Argentinos Juniors en este 2023.

Benedetto podría recalar en la MLS

Que Boca haya salido a buscar un centrodelantero mucho podría tener que ver con una inminente salida de Darío Benedetto, quien aunque había anunciado que no iba a jugar en ningún equipo sudamericano que no fuese el Xeneize, descartando así ofrecimientos de Brasil y dentro del propio fútbol argentino, contaría ahora con una oferta proveniente de los Estados Unidos. Según el periodista Augusto César, recibiría una tentadora oferta económica de la MLS y en Boca no se opondrían a su salida si también en beneficiosa para el club.

¿En qué clubes jugó Gabriel Ávalos?

Si se da la llegada de Gabriel Ávalos a Boca, a sus 33 años, estaría dando sin dudas el paso más importante de su carrera como futbolista profesional, que inició en 2012 con Independiente de Campo Grande. En el fútbol paraguayo pasó también por General Díaz, para luego arribar a Chile y defender la camiseta de Deportes Concepción. Su primer equipo en Argentina fue Crucero del Norte, con el que logró el ascenso a Primera División. Salió rumbo a Peñarol de Uruguay y regresó para jugar en Segunda División con Nueva Chicago. Antes de desembarcar en Argentinos Juniors, donde tuvo su explosión goleadora, pasó también por Godoy Cruz y Patronato.

¿Cuántos goles marcó Ávalos en el fútbol argentino?

Gabriel Ávalos registra un total de 73 goles en el fútbol argentino, habiendo hecho en Argentinos Juniors su mayor cosecha con un total de 47. Marcó 10 en su paso por Crucero del Norte, 6 con Nueva Chicago, apenas 2 en Godoy Cruz y 8 en Patronato.