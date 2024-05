Andrés Guglielminpietro tuvo una carrera bárbara. Se inició en su San Nicolás natal hasta que pasó a Renato Cesarini, para más tarde recalar en Gimnasia y Esgrima La Plata. Si bien jugaba como delantero de área, Carlos Timoteo Griguol lo cambió a volante por derecha y allí mostró su mejor versión. Pasos por el fútbol italiano, Boca y un último paso por el Lobo le dieron herramientas para incursionar como director técnico. Primer fue ayudante de campo y luego tuvo su carrera en solitario con pasos por Douglas Haig, Nueva Chicago y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Pero en la actualidad, Guly está en otra faceta, aunque vinculado al fútbol. Hoy en día, Andrés Guglielminpietro es representante de jugadores y entre los más destacados lleva las carreras de José López -el ex Lanús que juega en Palmeiras y tanto quiso River en los últimos mercados de pases-, también los tiene a Ignacio Miramón y Alan Lescano, que juegan en Lille y Argentinos Juniors, respectivamente.

Una carrera de lujo

Sus comienzos en Primera fueron en Gimnasia, más precisamente en la temporada 94-95. Para 1998 pasó a Milan, donde fue campeón de la Serie A en esa temporada. Luego de tres años en el Rossonero cambió de vereda y pasó a Inter, donde estuvo por dos años. Tras una temporada en Bologna regresó al fútbol argentino en 2004 para jugar en Boca.

Guglielminpietro estuvo tres temporadas en Milan antes de pasar directamente a Inter. (Foto: IMAGO).

En el Xeneize estuvo un año y consiguió la Copa Sudamericana de 2004. Un año más tarde se fue por un corto período a Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos y en 2006 volvió al Lobo para ponerle punto final a su carrera. La misma finalizó a los 32 años cuando todavía tenía mucho para dar, pero una pelea con Pedro Troglio -por entonces entrenador del elenco platense- fue el desencadenante para tomar esa decisión.

El enojo con Bielsa

Guly tuvo un corto paso por la Selección Argentina. En 1999 fue convocado para la Copa América de Paraguay, en la que disputó dos partidos. También jugó cuatro amistosos y en uno de ellos se enojo con Bielsa. Fue en un partido ante Países Bajos en los que ingresó para jugar el segundo tiempo, pero a los 35 minutos del complemento, el entrenador lo sacó.

Guly en el partido de la polémica. (Foto: Getty).

Hace años, Guglielminpietro afirmó al respecto en FM Club Octubre: “En aquel momento debería haberlo mandado a la c… de su madre. Es más, si me lo cruzo creo que lo mando. Pero debería haberlo hecho hace veinte años, era demasiado educado en esa época”.

Campeón en Boca y arrepentimiento

Luego de varios años en Italia, Guly regresó a Argentina en 2004 para jugar en Boca y en ese año ganó la Copa Sudamericana, en una final recordad ante Bolívar. Años más tarde, en diálogo con Radio Villa Trinidad, el ex futbolista se arrepintió de haberse ido e hizo un balance de su paso por el club: “Me arrepiento. Tuve la posibilidad de quedarme, pero me había llegado un contrato muy importante de Emiratos Árabes. Tendría que haber resignado dinero y seguir. Jugar en ese club es una experiencia única”.

Guly en Boca en 2005. (Foto: Getty).

River 2008

Si bien pocos los recuerdan, Guly fue ayudante de campo del Cholo Simeone cuando dejó la actividad profesional. En 2006 lo acompañó en Estudiantes, el clásico rival de Gimnasia, el club que lo vio nacer. Pero poco después trabajó en River ya que el Cholo había asumido como DT del Millonario. Luego también trabajó en San Lorenzo, también con Simeone y en Quilmes, pero en esa oportunidad como ayudante de Nelson Vivas.