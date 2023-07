Edinson Cavani vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. El delantero busca su salida del Valencia y hay varios clubes interesados en contar con sus servicios. Boca es uno de los equipos que sueña con tenerlo en su plantel para pelear los objetivos más importantes.

Las últimas informaciones sobre el goleador uruguayo lo ubican lejos de Valencia. De hecho, el importante medio español Relevo asegura que el ex-Manchester United tiene varias ofertas. En las últimas horas, rechazó una propuesta importante, pero no de Argentina.

“El uruguayo rechazó una importante oferta del Fondo de Inversión Pública saudí que controla el Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad o Al-Ahli”, reveló el medio del Viejo Continente. Hasta el momento, es la posibilidad más concreta que tuvo Edinson desde que se confirmó que quiere irse de su club actual.

La situación de Cavani no es sencilla, porque busca una salida del Valencia pero todavía le queda un año de contrato. Relevo informó que el club español espera una oferta, pero no descarta rescindirle el contrato si no llega ninguna que favorezca a todas las partes. Boca tendría chances únicamente si es jugador libre.