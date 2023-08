Esta noche, Racing recibirá a Boca por los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores, donde ambos buscarán quedarse con un triunfo para acceder a las semifinales del certamen continental. Pero más allá de lo que ocurra a lo largo de los 90 minutos, habrá un condimento especial: Sergio Romero volverá al Cilindro de Avellaneda.

Chiquito, surgido de las inferiores de la Academia, solamente tuvo la chance de disputar 4 partidos en el elenco de Avellaneda y luego fue transferido hacia AZ Alkmaar de la Eridivisie de Países Bajos. Y si bien los hinchas quedaron algo dolidos por lo que fue su regreso al país para jugar en Boca, él siempre destacó que no volvió porque la dirigencia jamás le hizo una oferta.

En junio del 2021, el ex arquero de la Selección Argentina dialogó con Abrazo del Alma, el live de Instagram que el Pato Fillol llevó a cabo en medio de la pandemia, y le envió un fuerte mensaje al presidente de Racing, a quien tildó de mentiroso: “Víctor Blanco nunca me llamó para volver a Racing. Siempre me dicen que Racing es mi casa y eso ya lo sé, no hace falta que nadie me lo diga. Es todo mentira lo que se habló”, sostuvo Romero.

El tiempo pasó, y después de 16 años, 2 meses y 14 días, el misionero volverá a pisar el césped del estadio Presidente Perón. Algunos hinchas lo recibirán, por lo que han manifestado en redes sociales, con indiferencia. Mientras que otros le remarcarán que no volvió al club que lo formó como futbolista, y algún insulto le arrojarán.

Más allá de la recepción que tendrá Chiquito, hay que destacar que solamente enfrentó a Nueva Chicago (empate por 1-1), Colón (empate por 1-1), Belgrano (empate por 3-3) y Godoy Cruz (triunfo por 4-2). Y justamente, ante el Tomba, fue su último encuentro en Avellaneda, antes de partir hacia Europa.

¿Dónde ver la revancha de Copa Libertadores entre Racing y Boca?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por Telefé.

¿Cuándo es la revancha entre Boca y Racing?

Racing Club y Boca Juniors volverán a verse las caras el miércoles 30 de agosto a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda. Allí se definirá el clasificado a las semifinales, que probablemente enfrentará a Palmeiras (le ganó 4 a 0 la ida a Deportivo Pereira en Colombia).