Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Claudio Úbeda, preocupado por la actualidad de Boca tras el empate ante Platense: “Tenemos que demostrar”

El entrenador del Xeneize sorprendió a todos en la conferencia de prensa con una particular declaración.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors.
© GettyClaudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors.

En la tarde-noche de este domingo, Boca igualó 0-0 ante Platense por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. En otro flojo partido desde el rendimiento colectivo e individual, el Xeneize no pudo vencer al Calamar en una Bombonera que levantó mucho temperatura. Es que los jugadores se fueron silbados por los hinchas, que se quedaron sin paciencia ante el pésimo nivel del equipo.

Como no podía ser de otra manera, al término del encuentro Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol después de cada cotejo y rompió el silencio. Tal como se suponía, el director técnico hizo hincapié en la actualidad que está inmersa el conjunto de la ribera y de la que parece no poder salir ni mostrar signos de mejora.

Lo cierto es que, ante los micrófonos y las cámaras, el entrenador fue contundente. “Me preocupa“, sentenció en primera instancia. “Necesitamos urgente encontrar mejor funcionamiento, es lógico y hay que trabajar como hacemos todas las semanas. Nuestra obligación siempre es ganar“, manifestó instantes más tarde el Sifón delante de los periodistas presentes en la sala.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

Pocos segundos después, redobló la apuesta. “Hay que dejar bien en claro: hay que ganarle a Racing“, expresó de cara al próximo compromiso de Boca por el campeonato. “Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de ganar ese partido, lo necesitamos“, insistió también en un claro mensaje de motivación. “Tenemos que mejorar en el juego”, sostuvo el DT en ese momento.

La sorpresa llegó cuando Úbeda opinó de Lucas Janson y analizó su desempeño. “Intentamos ponerlo en la posición donde más rindió jugando en Vélez: desde afuera hacia adentro y con perfil cambiado“, reveló Claudio en la conferencia. “Lo vimos muy bien durante la semana. Creo que entró e hizo cosas interesantes. Tuvo posibilidades de gol y lamentablemente no se le dio”, confesó después.

Publicidad

En cuanto a lo ocurrido, el entrenador aseguró: “No nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar este partido“. Luego de eso, además deslizó: “En el segundo tiempo generamos situaciones más claras como para definirlo, pero no lo pudimos concretar. Intentamos variantes en la ofensiva para mejorar e intentar profundizar más. No sufrimos defensivamente, solo el desvío que pegó en el palo”.

Hizo referencia al regreso de los atacantes que sufrieron cuestiones físicas y expresó: “Están volviendo nuestros delanteros de las lesiones que tenían. Son puntos positivos de los que nos tenemos que agarrar. La falta de ritmo futbolístico puede ser un detalle que hay que tener en cuenta pero tanto Janson como Cavani y Merentiel han vuelto y es bueno. Atrás de eso tienen que venir los goles“.

Y para cerrar, Úbeda se refirió a Tomás Aranda y Gonzalo Gelini, que ingresaron en el complemento. “Los chicos nos dieron frescura y recambio. Hay que ir llevándolos de a pocos, son buenos jugadores y tienen que ir teniendo sus oportunidades. Estos partidos les sirve para ganar experiencia y aprender la exigencia que impone jugar en La Bombonera”, manifestó el DT.

Publicidad
Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

Otro paso atrás: Boca empató 0-0 ante Platense en La Bombonera

ver también

Otro paso atrás: Boca empató 0-0 ante Platense en La Bombonera

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Paredes alertó por su molestia y fue autocrítico por el presente de Boca
Boca Juniors

Paredes alertó por su molestia y fue autocrítico por el presente de Boca

Se acabó la paciencia: los hinchas de Boca silbaron a Úbeda y al equipo
Boca Juniors

Se acabó la paciencia: los hinchas de Boca silbaron a Úbeda y al equipo

Rosario Central vs. Barracas por el Torneo Apertura: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Rosario Central vs. Barracas por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Los hinchas de Boca, furiosos con un titular tras el empate ante Platense: “Es un insulto al hincha”
Boca Juniors

Los hinchas de Boca, furiosos con un titular tras el empate ante Platense: “Es un insulto al hincha”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo