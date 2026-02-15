En la tarde-noche de este domingo, Boca igualó 0-0 ante Platense por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. En otro flojo partido desde el rendimiento colectivo e individual, el Xeneize no pudo vencer al Calamar en una Bombonera que levantó mucho temperatura. Es que los jugadores se fueron silbados por los hinchas, que se quedaron sin paciencia ante el pésimo nivel del equipo.

Como no podía ser de otra manera, al término del encuentro Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol después de cada cotejo y rompió el silencio. Tal como se suponía, el director técnico hizo hincapié en la actualidad que está inmersa el conjunto de la ribera y de la que parece no poder salir ni mostrar signos de mejora.

Lo cierto es que, ante los micrófonos y las cámaras, el entrenador fue contundente. “Me preocupa“, sentenció en primera instancia. “Necesitamos urgente encontrar mejor funcionamiento, es lógico y hay que trabajar como hacemos todas las semanas. Nuestra obligación siempre es ganar“, manifestó instantes más tarde el Sifón delante de los periodistas presentes en la sala.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

Pocos segundos después, redobló la apuesta. “Hay que dejar bien en claro: hay que ganarle a Racing“, expresó de cara al próximo compromiso de Boca por el campeonato. “Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de ganar ese partido, lo necesitamos“, insistió también en un claro mensaje de motivación. “Tenemos que mejorar en el juego”, sostuvo el DT en ese momento.

La sorpresa llegó cuando Úbeda opinó de Lucas Janson y analizó su desempeño. “Intentamos ponerlo en la posición donde más rindió jugando en Vélez: desde afuera hacia adentro y con perfil cambiado“, reveló Claudio en la conferencia. “Lo vimos muy bien durante la semana. Creo que entró e hizo cosas interesantes. Tuvo posibilidades de gol y lamentablemente no se le dio”, confesó después.

En cuanto a lo ocurrido, el entrenador aseguró: “No nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar este partido“. Luego de eso, además deslizó: “En el segundo tiempo generamos situaciones más claras como para definirlo, pero no lo pudimos concretar. Intentamos variantes en la ofensiva para mejorar e intentar profundizar más. No sufrimos defensivamente, solo el desvío que pegó en el palo”.

Hizo referencia al regreso de los atacantes que sufrieron cuestiones físicas y expresó: “Están volviendo nuestros delanteros de las lesiones que tenían. Son puntos positivos de los que nos tenemos que agarrar. La falta de ritmo futbolístico puede ser un detalle que hay que tener en cuenta pero tanto Janson como Cavani y Merentiel han vuelto y es bueno. Atrás de eso tienen que venir los goles“.

Y para cerrar, Úbeda se refirió a Tomás Aranda y Gonzalo Gelini, que ingresaron en el complemento. “Los chicos nos dieron frescura y recambio. Hay que ir llevándolos de a pocos, son buenos jugadores y tienen que ir teniendo sus oportunidades. Estos partidos les sirve para ganar experiencia y aprender la exigencia que impone jugar en La Bombonera”, manifestó el DT.

